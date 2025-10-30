Reuters: OpenAI готовится к одному из крупнейших IPO в истории с оценкой до $1 трлн

Разработчик ChatGPT рассматривает возможность выхода на биржу, что может оценить OpenAI в $1 трлн

Фото: Depositphotos

Разработчик ChatGPT – компания OpenAI – рассматривает возможность выхода на биржу с оценкой до $1 трлн, что может стать одним из крупнейших IPO в истории. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников агентства, OpenAI может подать документы регуляторам уже во второй половине 2026 года.

В предыдущих обсуждениях компания планировала привлечь не менее $60 млрд, но эти цифры могут измениться в зависимости от роста бизнеса и рыночной ситуации.

Финансовый директор OpenAI Сара Фрайр, по данным источников, говорила о возможном выходе на биржу в 2027 году, хотя некоторые советники считают, что это может произойти еще раньше – в конце 2026 года.

В компании официально заявили, что IPO пока не является приоритетом: "Мы строим устойчивый бизнес и продвигаем нашу миссию, чтобы каждый мог воспользоваться преимуществами AGI".

Подготовка к публичному размещению происходит после масштабной реструктуризации, которая уменьшила зависимость компании от Microsoft и позволила эффективнее привлекать капитал.

Потенциальное IPO также позволит OpenAI финансировать масштабные проекты в сфере искусственного интеллекта, которые, по словам источников агентства, могут потребовать триллионов долларов инвестиций.

Ожидается, что к концу года годовая выручка OpenAI достигнет примерно $20 млрд, хотя расходы компании также растут. Сейчас рыночная оценка OpenAI составляет около $500 млрд.

OpenAI была основана в 2015 году как неприбыльная организация. Впоследствии структура компании изменилась: теперь ею руководит OpenAI Foundation, которая владеет 26% акций OpenAI Group и может получить дополнительные доли, если компания достигнет определенных показателей.