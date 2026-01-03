Бронирование работников снова привязали к уровню зарплат – приказ Минэкономики

Фото: Дмитрий Кисилевский / Facebook

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства вернуло требование о средней заработной плате как один из критериев определения предприятий, важных для национальной экономики. Это предусмотрено приказ №3650 от 22 декабря 2025 года, обнародованным на сайте ведомства.

Критически важные предприятия определяются как те, которые обеспечивают жизнедеятельность страны и функционирование ключевых отраслей. Работники таких предприятий могут получать бронирование от мобилизации.

Согласно приказу Минэкономики, на такой статус могут претендовать предприятия с не менее 50 работниками, если их средняя зарплата за последний месяц вдвое превышает среднюю по стране за предыдущий налоговый год.

Для компаний с 20-49 работниками требование более жесткое: зарплата должна быть как минимум втрое выше средней по Украине.

В министерстве отмечают, что такие критерии уже действовали ранее – в приказе от декабря 2024 года, однако были исключены из действующей редакции в сентябре 2025-го. Теперь их решили вернуть.

Официальных данных о средней зарплате за весь 2025 год (налоговый год) еще нет. По данным Госстата, в октябре 2025 года средняя зарплата составляла примерно 26 913 грн в месяц.

Также статус важных для экономики теперь могут получить статус важных для экономики производители техники и оборудования, включенные в перечень продукции, стоимость которой частично компенсируется из государственного бюджета.

Кроме этого, приказ усиливает ограничения безопасности. Предприятия не будут признавать важными, если их бенефициарами являются граждане или резиденты России, Беларуси или государств из черного списка FATF, за исключением лиц, которые на законных основаниях постоянно проживают в Украине.