Бронювання працівників знову прив’язали до рівня зарплат – наказ Мінекономіки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства повернуло вимогу щодо середньої заробітної плати як один із критеріїв визначення підприємств, важливих для національної економіки. Це передбачено наказом №3650 від 22 грудня 2025 року, оприлюдненим на сайті відомства.

Критично важливі підприємства визначаються як ті, що забезпечують життєдіяльність країни та функціонування ключових галузей. Працівники таких підприємств можуть отримувати бронювання від мобілізації.

Згідно з наказом Мінекономіки, на такий статус можуть претендувати підприємства з не менш як 50 працівниками, якщо їхня середня зарплата за останній місяць удвічі перевищує середню по країні за попередній податковий рік.

Для компаній із 20-49 працівниками вимога жорсткіша: зарплата має бути щонайменше втричі вищою за середню по Україні.

У міністерстві зазначають, що такі критерії вже діяли раніше – у наказі від грудня 2024 року, однак були виключені з чинної редакції у вересні 2025-го. Тепер їх вирішили повернути.

Офіційних даних про середню зарплату за весь 2025 рік (податковий рік) ще немає. За даними Держстату, в листопаді 2025 року середня зарплата становила 27 167 грн на місяць.

Також статус важливих для економіки тепер можуть отримати виробники техніки та обладнання, включені до переліку продукції, вартість якої частково компенсується з державного бюджету.

Окрім цього, наказ посилює безпекові обмеження. Підприємства не визнаватимуть важливими, якщо їхніми бенефіціарами є громадяни або резиденти Росії, Білорусі чи держав із чорного списку FATF, за винятком осіб, які на законних підставах постійно проживають в Україні.