Підвищення зарплат, нові податки та продаж банків: головні регуляторні зміни 2026 року
Анастасія Іщенко
Редакторка розділу "Фінанси" LIGA.net
З 1 січня 2026 року в Україні набере чинності десяток регуляторних змін. Найгучніша – закінчуються податкові пільги на електромобілі. Їх ввезення та продаж тепер оподатковуватимуть ПДВ на загальних підставах. Мінімальна зарплата зросте, а студенти отримуватимуть більші стипендії.
Бізнес очікують зміни в податках та розширення грантової підтримки. А уряд готує до продажу два державні банки. Більше про нові зміни, законодавство та виплати – у тексті LIGA.net.
