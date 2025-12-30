З 1 січня 2026 року в Україні набере чинності десяток регуляторних змін. Найгучніша – закінчуються податкові пільги на електромобілі. Їх ввезення та продаж тепер оподатковуватимуть ПДВ на загальних підставах. Мінімальна зарплата зросте, а студенти отримуватимуть більші стипендії.

Бізнес очікують зміни в податках та розширення грантової підтримки. А уряд готує до продажу два державні банки. Більше про нові зміни, законодавство та виплати – у тексті LIGA.net.