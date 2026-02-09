Українська компанія уклала договір перестрахування з американською DFC на $25 млн
Княжа VIG стала однією з перших страхових компаній в Україні, що уклала угоду про перестрахування воєнних ризиків з Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (DFC). Про це повідомила пресслужба Vienna Insurance Group (VIG).
Угода була підготовлена за участі одного з найбільших у світі брокерів – компанії Aon, яка раніше вже співпрацювала з DFC над першим у своєму роді механізмом підтримки страхування від воєнних ризиків для українського бізнесу.
Княжа VIG та Aon оголосили про новий перестрахувальний механізм на $25 млн, який набрав чинності 1 лютого 2026 року.
Aon – міжнародна компанія з професійних послуг у сфері страхування, перестрахування й управління ризиками, що працює у понад 120 країнах. Aon відома як провідний консультант у сфері ризиків і перестрахування, активно працює з урядами й міжнародними організаціями, також і у проєктах підтримки бізнесу в зонах конфлікту.
Завдяки цьому механізму DFC надаватиме перестрахувальне покриття для портфеля полісів страхування від воєнних ризиків на суму до $100 млн. Це дасть змогу Княжій пропонувати українським малим і середнім підприємствам і приватним клієнтам комплексні й інноваційні рішення для страхування від воєнних ризиків.
За останні два роки Aon вже оголосила про перший у своєму роді механізм перестрахування з DFC на $50 млн, що підтримує страхові поліси від воєнних ризиків для українських компаній.
Українська страхова компанія ARX уклала й реалізує угоду з DFC щодо перестрахування воєнних ризиків і пропонує таке покриття, починаючи з листопада 2024 року.
- Наприкінці травня 2025 року Україна запустила власний інструмент страхування від воєнних ризиків через Експортно-кредитне агентство. Максимальна сума інвестицій, яку ЕКА наразі готова страхувати, – 200 млн грн, тобто близько $5 млн.
- У червні Aon у межах Берлінської конференції з відновлення України оголосила про запуск безпрецедентної програми страхування воєнних ризиків в Україні на суму $350 млн.
