Українська компанія уклала договір перестрахування з американською DFC на $25 млн

Княжа VIG за підтримки одного з найбільших у світі брокерів забезпечує страхування від воєнних ризиків для бізнесу в Україні

Наслідки російського удару по кондитерській фабриці Roschen у Києві, Україна, 24 січня 2026 року (фото - EPA)

Княжа VIG стала однією з перших страхових компаній в Україні, що уклала угоду про перестрахування воєнних ризиків з Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (DFC). Про це повідомила пресслужба Vienna Insurance Group (VIG).

Угода була підготовлена за участі одного з найбільших у світі брокерів – компанії Aon, яка раніше вже співпрацювала з DFC над першим у своєму роді механізмом підтримки страхування від воєнних ризиків для українського бізнесу.

Княжа VIG та Aon оголосили про новий перестрахувальний механізм на $25 млн, який набрав чинності 1 лютого 2026 року.

Довідка Княжа VIG – страхова компанія небезпечних видів страхування, яка працює в Україні з 1997 року. З 2005 року вона є частиною Vienna Insurance Group і використовує європейський досвід для розробки адаптованих страхових продуктів для українських клієнтів.

Довідка Княжа VIG – страхова компанія небезпечних видів страхування, яка працює в Україні з 1997 року. З 2005 року вона є частиною Vienna Insurance Group і використовує європейський досвід для розробки адаптованих страхових продуктів для українських клієнтів.

Aon – міжнародна компанія з професійних послуг у сфері страхування, перестрахування й управління ризиками, що працює у понад 120 країнах. Aon відома як провідний консультант у сфері ризиків і перестрахування, активно працює з урядами й міжнародними організаціями, також і у проєктах підтримки бізнесу в зонах конфлікту.

Завдяки цьому механізму DFC надаватиме перестрахувальне покриття для портфеля полісів страхування від воєнних ризиків на суму до $100 млн. Це дасть змогу Княжій пропонувати українським малим і середнім підприємствам і приватним клієнтам комплексні й інноваційні рішення для страхування від воєнних ризиків.

За останні два роки Aon вже оголосила про перший у своєму роді механізм перестрахування з DFC на $50 млн, що підтримує страхові поліси від воєнних ризиків для українських компаній.

Українська страхова компанія ARX уклала й реалізує угоду з DFC щодо перестрахування воєнних ризиків і пропонує таке покриття, починаючи з листопада 2024 року.