Чи врятує бізнес страхування воєнних ризиків

Першою свій проєкт на отримання гарантії страхування від Багатостороннього агентства Світового банку з гарантування інвестицій (MIGA) зареєструвала група компаній Dragon Capital Томаша Фіали. Це проєкт будівництва Львівського індустріального парку М10. Процес страхування має розпочатись найближчим часом.

Від початку війни втрати активів бізнесу оцінюються на рівні $11,4 млрд. Пошкодженими або зруйнованими внаслідок агресії РФ наразі є щонайменше 426 великих та середніх приватних підприємств і держкомпаній. Саме такі цифри на кінець червня 2023 року надає Київська школа економіки (KSE).

Ця кількість насправді може бути суттєво вищою, оскільки наразі немає інформації про об'єкти на тимчасово окупованих територіях. Суттєвих втрат підприємства зазнали й через підрив росіянами Каховської ГЕС. Бізнес був змушений релокуватись чи згорнути діяльність на постраждалій території.

Перспективи захисту

Про те, що в Україні потрібно створити механізм страхування воєнних ризиків, який має поширюватись як на іноземних, так і на внутрішніх інвесторів, в уряді заговорили ще рік тому.

Для створення продуктів військового страхування Україна почала шукати трастові фонди та інші відповідні інструменти. Вже у березні 2023 року перша віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко розповіла про те, що триває тестування продуктів зі страхування воєнних ризиків MIGA, що належить до групи Світового банку, та інших глобальних гравців. Активне страхування воєнних ризиків вона назвала ключовим питанням для торгівлі, інвестицій та реалізації проєктів відновлення.

У квітні 2023 року стало відомо, що НБУ розробив концепцію створення системи страхування воєнно-політичних ризиків, яка мала стати основою відповідного законопроєкту. Згідно із нею, на першому етапі заплановано запустити перехідну модель для швидкого старту страхування воєнно-політичних ризиків. В її основі – ключові пропозиції USAID про створення фонду за участю міжнародних партнерів та донорів.

Другий етап – створення довгострокової та повноцінної вітчизняної системи страхування воєнно-політичних ризиків або Воєнного страхового пулу України. Призначення останнього – накопичення коштів для майбутніх виплат та централізоване перестрахування ризиків на міжнародному ринку.

29 травня 2023 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків №9015. 17 серпня парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, як повідомив його голова Данило Гетманцев, рекомендував ухвалити цей законопроєкт у другому читанні.

Законопроєкт дозволяє Експортно-кредитному агентству (ЕКА) страхувати від воєнних ризиків інвестиції українських та іноземних компаній в Україні. Для цього йому мають бути виділені додаткові бюджетні кошти. Водночас ЕКА може залучати зовнішні кошти від таких інституцій, як, наприклад, ЄБРР, на підвищення свого статутного капіталу. Наразі статутний капітал ЕКА – лише 2 млрд грн.

Ще раніше, 6 січня 2023 року правління НБУ ухвалило постанову № 1 "Про затвердження Положення про ліцензування ЕКА та умови провадження ним діяльності зі страхування…".

Нагадаємо, ЕКА було створено у 2018 році з метою стимулювання експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, надання гарантій за договорами, які забезпечують розвиток експорту.

Якщо законопроєкт №9015 буде ухвалено парламентом і підписано президентом, ця мета може бути змінена. Тобто замість страхування прямих інвестицій з України ЕКА страхуватиме й прямі інвестиції в Україні від "ризиків, які можуть бути спричинені збройною агресією, бойовими діями та/або тероризмом".

Щоправда, виключно за умови "спрямування таких інвестицій на створення об’єктів та інфраструктури, необхідної для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження. Сам механізм такого страхування у законопроєкті №9015 не виписаний. Зробити це його автори зобов’язують Кабмін та НБУ.

Прикметно, за весь період свого існування ЕКА уклало лише 98 договорів страхування.

Скептицизм і реалії

Про те, що система страхування від військово-політичних ризиків не зможе існувати в умовах повномасштабної війни говорить LIGA.net аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

"Не може існувати система страхування від військово-політичних ризиків у країні під час повномасштабної війни. Сама суть страхування передбачає захист від того, що швидше за все не станеться. А якщо страховий випадок і настане, то він буде рідкісним, щоб страховик зміг зробити виплату із накопичених у фонді страхових премій коштів. Це означає, що навіть якщо страхові компанії й наважаться на надання подібних послуг в умовах війни, вартість цього страхування буде настільки високою, що вона фактично стане загороджувальною. Підприємства не зможуть собі дозволити протягом тривалого часу (від 3-6 місяців, залежно від галузі) оплачувати таку страховку", – каже він.

Варіанти, за яких частина страхових внесків може субсидуватись державою, або варіанти створення державного фонду для субсидування частини страхових виплат, аналітик називає залежними від платоспроможності держави, а її неможливо гарантувати в умовах війни.

"Хтось може сказати, що на цей випадок можна прописати держгарантію страховим компаніям у законі. Але знову ж таки, метою війни як правило є зміна військово-політичного керівництва країни. Отже, для страхових компаній, особливо для іноземних, все це може закінчитися скасуванням закону з держгарантіями, якщо до влади прийде інша політична група", – зазначає Орищак.

Водночас механізм страхування військово-політичних ризиків може бути актуальним після завершення війни, коли Україна отримає гарантії безпеки і від НАТО, і від Китаю, і від інших країн. Але залишаться ризики локальних військових сутичок, терористичних дій та іншого.

"Тоді надання бізнесу, зокрема й іноземному, державних субсидій для страхування військово-політичних ризиків справді може спрацювати. Таке рішення зніме частину бар'єрів, які після війни стримуватимуть інвестиції у відновлення економіки України", – говорить він.

Першими претендентами від України на отримання гарантії страхування від MIGA є група компаній Dragon Capital. Отримати гарантії страхування від MIGA у розмірі $10 млн група хоче на проєкт будівництва Львівського індустріального парку М10.

На усі запитання від LIGA.net у Dragon Capital відповіли: "MIGA зараз розглядає нашу заявку на страхування. Ми розраховуємо, що сам процес страхування розпочнеться найближчим часом. І тоді випустимо реліз, де зможемо розповісти усі деталі".

Загальна сума гарантій трастового фонду "Підтримка реконструкції та економіки України" (SURE) MIGA наразі становить 40,85 млн євро (еквівалент 1,7 млрд грн). Загальний страховий портфель MIGA оцінюється приблизно в $13 млрд з інвестиціями в понад 160 країнах.

Під час Лондонської конференції 21 червня 2023 року було започатковано Рамкову програму страхування воєнних ризиків. На ній представники країн-партнерів України підтримали ідею трастового фонду MIGA і пообіцяли його наповнення.

Очікується, що вже в 2023 році MIGA зможе застрахувати проєкти в Україні на суму до $1 млрд. Подати заявку на гарантійне покриття MIGA уже можна тут.

Пілотну схему страхування воєнних ризиків для України почав також розробляти Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Створив окремий трастовий фонд. Зробити в нього свої внески вже зголосилися декілька країн. Гарантії надала і Європейська комісія. Мета – зібрати мінімум $300 млн.

"Цей ресурс також буде доступний перестрахувальникам. Оскільки він умовно безкоштовний, гроші сплачуватимуться тільки за адміністрування ЄБРР. Це по ланцюжку запустить увесь страховий ринок. Такий механізм має запрацювати до кінця року", – розповів в інтерв’ю Укрінформ спеціальний радник Міністра економіки з питань інвестицій, інновацій та страхування воєнних ризиків, керівник інвестиційної команди Advantage Ukraine Олександр Грибан.

Про готовність фінансувати український бізнес та страхувати іноземні інвестиції в Україну також повідомила Американська міжнародна фінансова корпорація розвитку (DFC). Публічно оголошений ресурс – $1 млрд. До цього компанія надавала підтримку лише американським інвесторам, що здійснювали інвестиції в різні країни світу. Уряд США також підтримує страхування інвестицій української економіки через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID Ukraine).

Спеціальні фонди для страхування інвестицій в Україну наразі створили такі країни, як Велика Британія, Японія, Німеччина, Франція, Канада, Австралія, Ізраїль, Польща тощо.

Так, національна Експортно-кредитна агенція Сполученого Королівства (UKEF) виділила 200 млн фунтів стерлінгів на страхування політичних і воєнних ризиків для британських інвесторів, які розглядають можливості інвестування в Україну. Над програмою британського уряду буде працювати компанія Марш МакЛеннан. Її представники на конференції у Лондоні заявили, що схема страхування від воєнних ризиків має бути доступною в безпрецедентному масштабі та буде мати державну підтримку.

Німецьке Мінекономіки забезпечує страхове покриття через Схему гарантій інвестицій, яку адмініструє міжнародна аудиторська компанія PricewaterhouseCoopers. Польща передбачає страхування інвестицій для польських компаній в Україні за допомогою Польського експортно-кредитного агентства KUKE.

Вартість страхування інвестицій від воєнних ризиків залежить від ряду факторів. Вони включають розмір і характер інвестицій, рівень ризику та бажане покриття. Загалом вартість страхування інвестицій від воєнних ризиків виражається у відсотках від загальної суми інвестицій і може коливатися від 0,5% до 5% або більше.

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