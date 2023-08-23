Спасет ли бизнес страхование военных рисков

Первым свой проект на получение гарантии страхования от Многостороннего агентства Всемирного банка по гарантированию инвестиций (MIGA) зарегистрировала группа компаний Dragon Capital Томаша Фиалы. Это проект строительства Львовского индустриального парка М10. Процесс страхования должен начаться в ближайшее время.

С начала войны потери активов бизнеса оцениваются на уровне $11,4 млрд. Поврежденными или разрушенными в результате агрессии РФ в настоящее время по меньшей мере 426 крупных и средних частных предприятий и госкомпаний. Именно такие цифры на конец июня 2023 предоставляет Киевская школа экономики (KSE).

Это количество на самом деле может быть существенно выше, поскольку нет информации об объектах на временно оккупированных территориях. Существенные потери предприятия понесли и из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Бизнес вынужден был релоцироваться или свернуть деятельность на пострадавшей территории.

Перспективы защиты

О том, что в Украине нужно создать механизм страхования военных рисков, который должен распространяться как на иностранных, так и внутренних инвесторов, в правительстве заговорили еще год назад.

Для создания продуктов военного страхования Украина начала искать трастовые фонды и другие инструменты. Уже в марте 2023 года первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко рассказала о том, что идет тестирование продуктов по страхованию военных рисков MIGA, принадлежащей группе Всемирного банка, и других глобальных игроков. Активное страхование военных рисков она назвала ключевым вопросом торговли, инвестиций и реализации проектов восстановления.

В апреле 2023 года стало известно, что НБУ разработал концепцию создания системы страхования военно-политических рисков, которая должна стать основой соответствующего законопроекта. Согласно ей, на первом этапе планируется запустить переходную модель для быстрого старта страхования военно-политических рисков. В ее основе – ключевые предложения USAID о создании фонда с участием международных партнеров и доноров.

Второй этап – создание долгосрочной и полноценной отечественной системы страхования военно-политических рисков или Военного страхового пула Украины. Назначение последнего – накопление средств для будущих выплат и централизованное перестрахование рисков на международном рынке.

29 мая 2023 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о страховании инвестиций в Украине от военных рисков №9015. 17 августа парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, как сообщил его председатель Даниил Гетманцев, рекомендовал принять этот законопроект во втором чтении.

Законопроект позволяет Экспортно-кредитному агентству (ЭКА) страховать от военных рисков инвестиции украинских и иностранных компаний в Украину. Для этого ему должны быть выделены дополнительные бюджетные средства. В то же время ЭКА может привлекать внешние средства от таких институций, как, например, ЕБРР, на повышение своего уставного капитала. В настоящее время уставный капитал ЭКА – всего 2 млрд грн.

Еще раньше, 6 января 2023 года, правление НБУ приняло постановление № 1 "Об утверждении Положения о лицензировании ЭКА и условиях осуществления им деятельности по страхованию…".

Напомним, ЭКА была создана в 2018 году с целью стимулирования экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения путем страхования, предоставления гарантий по договорам, обеспечивающим развитие экспорта.

Если законопроект №9015 будет принят парламентом и подписан президентом, эта цель может быть изменена. То есть вместо страхования прямых инвестиций из Украины ЭКА будет страховать и прямые инвестиции в Украине от "рисков, которые могут быть вызваны вооруженной агрессией, боевыми действиями и/или терроризмом".

Правда, исключительно при "направлении таких инвестиций на создание объектов и инфраструктуры, необходимой для развития перерабатывающей промышленности и экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения. Сам механизм такого страхования в законопроекте №9015 не выписан. Сделать это авторы обязывают Кабмин и НБУ.

Примечательно, что за весь период своего существования ЭКА заключило лишь 98 договоров страхования.

Скептицизм и реалии

О том, что система страхования от военно-политических рисков не сможет существовать в условиях полномасштабной войны, говорит LIGA.net аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак.

"Не может существовать система страхования военно-политических рисков в стране во время полномасштабной войны. Сама суть страхования предполагает защиту от того, что, скорее всего, не произойдет. А если страховой случай и наступит, то он будет редким, чтобы страховщик сумел произвести выплату из накопленных в фонде страховых премий средств. Это значит, что даже если страховые компании и решатся на предоставление подобных услуг в условиях войны, стоимость этого страхования будет настолько высокой, что она фактически станет заграждающей. Предприятия не смогут себе позволить в течение длительного времени (от 3-6 месяцев в зависимости от отрасли) оплачивать такую страховку", – говорит он.

Варианты, при которых часть страховых взносов может субсидироваться государством или варианты создания государственного фонда для субсидирования части страховых выплат, аналитик называет зависимыми от платежеспособности государства, а ее невозможно гарантировать в условиях войны.

Кто-то может сказать, что на этот случай можно прописать госгарантию страховым компаниям в законе. Но опять же целью войны, как правило, является смена военно-политического руководства страны. Так что для страховых компаний, особенно для иностранных, все это может закончиться отменой закона с госгарантиями, если к власти придет другая политическая группа", – отмечает Орищак.

Между тем механизм страхования военно-политических рисков может быть востребован после завершения войны, когда Украина получит гарантии безопасности и от НАТО, и от Китая, и от других стран. Но останутся риски локальных военных столкновений, террористических действий и прочего.

"Тогда предоставление бизнесу, в том числе иностранному, государственных субсидий для страхования военно-политических рисков действительно может сработать. Такое решение снимет часть барьеров, которые после войны будут удерживать инвестиции в восстановление экономики Украины", – говорит он.

В то же время первыми претендентами от Украины на получение гарантии страхования от MIGA является группа компаний Dragon Capital. Получить гарантии страхования от MIGA в размере $10 млн. группа хочет на проект строительства Львовского индустриального парка М10.

На все вопросы от LIGA.net Dragon Capital ответили: "MIGA сейчас рассматривает нашу заявку на страхование. Мы рассчитываем, что сам процесс страхования начнется в ближайшее время. И тогда выпустим релиз, где мы сможем рассказать все детали".

Общая сумма гарантий трастового фонда "Поддержка реконструкции и экономики Украины" (SURE) MIGA составляет 40,85 млн евро (эквивалент 1,7 млрд грн). Общий страховой портфель MIGA оценивается примерно в $13 млрд с инвестициями более чем в 160 странах.

Во время Лондонской конференции 21 июня 2023 года была начата Рамочная программа страхования военных рисков. На нем представители стран-партнеров Украины поддержали идею трастового фонда MIGA и пообещали его наполнение.

Ожидается, что уже в 2023 году MIGA сможет застраховать проекты в Украине на сумму до $1 млрд. Подать заявку на гарантийное покрытие MIGA уже можно здесь.

Пилотную схему страхования военных рисков для Украины также начал разрабатывать Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Создал отдельный трастовый фонд. Внести в него свои взносы уже вызвались несколько стран. Гарантию предоставила и Европейская комиссия. Цель – собрать минимум $300 млн.

"Этот ресурс также будет доступен перестрахователям. Поскольку он условно бесплатный, деньги будут выплачиваться только за администрирование ЕБРР. Это по цепочке запустит весь страховой рынок. Такой механизм должен заработать до конца года", – рассказал в интервью Укринформ специальный советник Министра экономики по инвестициям, инновациям и страхованию военных рисков, руководитель инвестиционной команды Advantage Ukraine Александр Грибан.

О готовности финансировать украинский бизнес и страховать иностранные инвестиции в Украину также сообщила американская международная финансовая корпорация развития (DFC). Публично объявленный ресурс – $1 млрд. До этого компания оказывала поддержку только американским инвесторам, осуществлявшим инвестиции в разные страны мира. Правительство США также поддерживает страхование инвестиций украинской экономики через Агентство США по международному развитию (USAID Ukraine).

Специальные фонды для страхования инвестиций в Украину создали такие страны, как Великобритания, Япония, Германия, Франция, Канада, Австралия, Израиль, Польша и т.д.

Так, национальное Экспортно-кредитное агентство Соединенного Королевства (UKEF) выделило 200 млн фунтов стерлингов на страхование политических и военных рисков для британских инвесторов, рассматривающих возможности инвестирования в Украину. Над программой британского правительства будет работать компания Марш МакЛеннан. Ее представители на конференции в Лондоне заявили, что схема страхования от военных рисков должна быть доступна в беспрецедентном масштабе и будет иметь государственную поддержку.

Немецкое Минэкономики обеспечивает страховое покрытие через Схему гарантий инвестиций, администрируемую международной аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers. Польша предусматривает страхование инвестиций для польских компаний в Украине посредством Польского экспортно-кредитного агентства KUKE.

Стоимость страхования инвестиций от военных рисков зависит от ряда факторов. Они включают в себя размер и характер инвестиций, уровень риска и желаемое покрытие. В целом, стоимость страхования инвестиций от военных рисков выражается в процентах от общей суммы инвестиций и может колебаться от 0,5% до 5% или более.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.