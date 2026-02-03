Госдолг Украины удержался ниже 100% ВВП
Государственный и гарантированный государством долг Украины по итогам года удержался ниже психологической отметки 100% от внутреннего валового продукта, сообщило Министерство финансов.
Украина завершила 2025 год с отношением государственного долга к ВВП на уровне 98,4%.
По состоянию на 31 декабря 2025 года общая сумма государственного и гарантированного государством долга составляла 9,04 триллиона гривень ($213,3 миллиарда), что на 29,5% больше по сравнению с концом 2024 года.
Рост долга произошел преимущественно за счет льготного финансирования от международных партнеров. Крупнейшим источником стали кредиты ERA от стран G7 объемом $37,9 миллиарда и финансирование от Европейского Союза в размере $12,1 миллиарда в эквиваленте.
Минфин отметил, что долг Украины хотя и увеличивается, но его качество существенно улучшается: средневзвешенный срок до погашения вырос с 6,3 года в 2021-м до 13,37 года в 2025-м, а стоимость снизилась с 7,2% до 4,55%, что уменьшает нагрузку на бюджет.
Около 75% госдолга является внешним, при этом более половины составляют обязательства перед ЕС на исключительно льготных условиях. Доля коммерческого внешнего долга сократилась до менее 10%.
- Правительство прогнозирует, что государственный долг Украины может достичь 106% ВВП в конце 2026 года.
- Сейчас законодательные ограничения по максимально допустимому объему долга (60% ВВП) временно не применяются из-за полномасштабной войны России в Украине.
