Госдолг Украины удержался ниже 100% ВВП

Украина завершила 2025 год с отношением государственного долга к ВВП на уровне 98,4%

Фото: Depositphotos

Государственный и гарантированный государством долг Украины по итогам года удержался ниже психологической отметки 100% от внутреннего валового продукта, сообщило Министерство финансов.

По состоянию на 31 декабря 2025 года общая сумма государственного и гарантированного государством долга составляла 9,04 триллиона гривень ($213,3 миллиарда), что на 29,5% больше по сравнению с концом 2024 года.

Рост долга произошел преимущественно за счет льготного финансирования от международных партнеров. Крупнейшим источником стали кредиты ERA от стран G7 объемом $37,9 миллиарда и финансирование от Европейского Союза в размере $12,1 миллиарда в эквиваленте.

Минфин отметил, что долг Украины хотя и увеличивается, но его качество существенно улучшается: средневзвешенный срок до погашения вырос с 6,3 года в 2021-м до 13,37 года в 2025-м, а стоимость снизилась с 7,2% до 4,55%, что уменьшает нагрузку на бюджет.

Срочность и стоимость государственного долга Украины по состоянию на начало 2026 года (Источник: Минфин)

Около 75% госдолга является внешним, при этом более половины составляют обязательства перед ЕС на исключительно льготных условиях. Доля коммерческого внешнего долга сократилась до менее 10%.

Структура долга Украины по состоянию на начало 2026 года (Источник: Минфин)