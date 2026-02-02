Нулевые кредиты и выплаты ФОП: Кабмин начал прием заявок на энергетическую поддержку бизнеса

ФОП второй и третьей групп, которые имеют как минимум одного наемного работника, могут получить одноразовую безвозвратную помощь

Фото: depositphotos.com

Правительство начало принимать заявки от малого и среднего бизнеса на господдержку в условиях сложной ситуации с энергетикой. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Чтобы частично компенсировать расходы и продолжать работать в сложных энергетических условиях, малый и средний бизнес, который работает в социально важных сферах – аптеки, магазины, пекарни, кофейни, мастерские и другие услуги первой необходимости, – уже может подавать заявки на государственную поддержку", – написала она.

ФОП второй и третьей групп, которые имеют как минимум одного наемного работника, могут получить одноразовую безвозвратную финансовую помощь от 7500 до 15 000 грн, в зависимости от количества работников.

Эти средства можно использовать на приобретение или ремонт генераторов и другого энергооборудования; аккумуляторы, инверторы, зарядные станции, солнечные панели, топливо для генераторов, оплату электроэнергии для автономной работы во время отключений.

Свириденко отметила, что программа работает по принципу грантов "Собственное дело". Подать заявку можно онлайн через портал "Дія" в категории "Предпринимательство" на странице услуги "Помощь ФОП на энергоустойчивость".

"Данные проверяются автоматически, средства зачисляются на Дія.Карту через пять банков, которые присоединились к программе: ПриватБанк, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, А-Банк и monobank", – добавила она.

Кроме того, микро-, малый и средний бизнес может получить до 10 млн грн льготного кредитования под 0% годовых в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9". По словам Свириденко, разницу банкам компенсирует государство через Фонд развития предпринимательства.

"Кредит предоставляется до трех лет. Средства можно направить на генерационное оборудование – когенерационные установки, дизельные, бензиновые и газовые генераторы. Чтобы получить кредит, необходимо соответствовать критериям программы "Доступные кредиты 5-7-9", подать заявку в банк-партнер программы, пройти оценку и получить решение банка", – говорится в сообщении.

Кредитование будут осуществлять 43 банка по всей стране, а заявки на энергокредиты будут рассматриваться приоритетно, отметила премьер-министр.