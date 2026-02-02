Нульові кредити та виплати ФОП: Кабмін почав приймати заявки на енергетичну підтримку бізнесу

ФОП другої та третьої груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, можуть отримати одноразову безповоротну допомогу

Фото: depositphotos.com

Уряд розпочав приймати заявки від малого та середнього бізнесу на держпідтримку в умовах складної ситуації з енергетикою. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Щоб частково компенсувати витрати й продовжувати працювати в складних енергетичних умовах, малий та середній бізнес, який працює у соціально важливих сферах – аптеки, магазини, пекарні, кав’ярні, майстерні та інші послуги першої потреби, – вже може подавати заявки на державну підтримку", – написала вона.

ФОП другої та третьої груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, можуть отримати одноразову безповоротну фінансову допомогу від 7500 до 15 000 грн, залежно від кількості працівників.

Ці кошти можна використати на придбання або ремонт генераторів та іншого енергообладнання; акумулятори, інвертори, зарядні станції, сонячні панелі, пальне для генераторів, оплату електроенергії для автономної роботи під час відключень.

Свириденко зазначила, що програма працює за принципом грантів "Власна справа". Подати заявку можна онлайн через портал "Дія" у категорії "Підприємництво" на сторінці послуги "Допомога ФОП на енергостійкість".

"Дані перевіряються автоматично, кошти зараховуються на Дія.Картку через п’ять банків, які долучилися до програми: ПриватБанк, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, А-Банк та monobank", – додала вона.

Окрім цього, мікро-, малий та середній бізнес може отримати до 10 млн грн пільгового кредитування під 0% річних у межах програми "Доступні кредити 5–7–9". За словами Свириденко, різницю банкам компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва.

"Кредит надається до трьох років. Кошти можна спрямувати на генераційне обладнання – когенераційні установки, дизельні, бензинові та газові генератори. Щоб отримати кредит, необхідно відповідати критеріям програми "Доступні кредити 5–7–9", подати заявку до банку-партнера програми, пройти оцінку та отримати рішення банку", – йдеться у повідомленні.

Кредитування здійснюватимуть 43 банки у всій країні, а заявки на енергокредити розглядатимуться пріоритетно, зазначила прем'єр-міністерка.