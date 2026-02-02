"Ключове питання – це початок спаду чи корекція". Обвал цін на золото й срібло продовжився

Другий день поспіль падають ціни на ключові дорогоцінні метали

Фото: EPA

Золото та срібло у понеділок продовжили стрімке падіння, що почалося ще в п'ятницю після тривалого періоду зростання, пишуть агентства Bloomberg і Reuters.

Золото впало ще на 10%, опустившись до близько $4400 за унцію (наприкінці січня воно наблизилося до $5600), а срібло – на 16%.

Нафта Brent просіла до $66 за барель.

Розпродаж на сировинних ринках розпочався в п'ятницю, коли президент США Дональд Трамп оголосив про намір призначити новим головою Федрезерву США Кевіна Ворша. У разі затвердження Сенатом він змінить Джерома Павелла після завершення його каденції у травні.

Тим часом у п'ятницю президент США сказав, що не просив Ворша брати на себе зобов’язання щодо зниження ставок.

"Інвесторів непокоїть сценарій "вищі ставки – довше, ніж очікувалося", – пояснив реакцію ринку Френсіс Тан, головний стратег компанії з управління активами Indosuez в Азії. "Ринок дезорієнтований через питання, чи посилюватиме Трамп тиск, намагаючись через Ворша спрямувати ФРС у більш "голубиному" напрямку. Саме це й породжує волатильність між класами активів і в різних регіонах світу", – сказав він.

"Ключове питання – чи це початок структурного спаду цін на товари, чи лише корекція", – сказав стратег Вівек Дхар з Commonwealth Bank of Australia, який зберігає прогноз ціни золота на рівні $6000 у четвертому кварталі. "Ми розглядаємо це як корекцію й можливість для покупок, а не як фундаментальну зміну", – сказав він.

Перед розпродажем золото стрімко дорожчало у зв'язку з масштабними закупівлями з боку центральних банків і геополітичною напруженістю. Ці чинники залишаються чинними та можуть і надалі підтримувати ринок, навіть попри ослаблення спекулятивних настроїв.

"Я вважаю, що фундаментальні фактори загалом залишаються доволі міцними, попри ризики, пов’язані з незалежністю ФРС", – сказав старший аналітик із сировинних ринків Australia and New Zealand Banking Group Деніел Гайнс.

За його словами, широка геополітична напруга й надалі підтримує ринок золота, хоча він очікує, що волатильність цін залишатиметься високою.