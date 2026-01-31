Уряд США вдруге за рік призупинив роботу: немає фінансування

Частковий шатдаун у Штатах стався лише через 11 тижнів після закінчення попереднього

Фото: Depositphotos

Уряд США частково призупинив свою роботу рано вранці у суботу, 31 січня, попри те, що Сенат кількома годинами раніше ухвалив угоду про фінансування. Про це повідомляє CNBC.

Опівночі 31 січня закінчився термін дії затверджених Конгресом асигнувань за законопроєктами, що фінансують Державний департамент, низку міністерств і відомств Сполучених Штатів.

Сенат (верхня палата Конгресу США) 71 голосом проти 29 схвалив пакет із п'яти законопроєктів, а також тимчасовий захід, що дає законодавцям більше часу для врегулювання суперечок щодо фінансування Міністерства внутрішньої безпеки.

Однак Палата представників (нижня палата Конгресу) також має проголосувати за затвердження остаточної версії угоди, а її повернення до Вашингтона заплановано тільки на понеділок.

За даними телеканалу, спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон сподівається на ухвалення законопроєкту в понеділок. Після схвалення Палатою представників пакет заходів щодо фінансування буде надіслано на підписання президенту Дональду Трампу.

Як пише The Guardian, призупинення роботи уряду стало результатом відмови сенаторів-демократів проголосувати за законопроєкт про фінансування Міністерства внутрішньої безпеки після того, як федеральні агенти застрелили двох людей у Міннеаполісі.

Читайте також Послизнулися на ICE: трагедія в Міннесоті та сценарій громадянської війни у США

Демократи вимагають переписати законопроєкт про фінансування міністерства, включивши в нього нові обмеження для його співробітників.

У п'ятницю демократи й республіканці досягли компромісу: Сенат схвалив законопроєкти, що передбачають фінансування роботи більшості федеральних відомств, зокрема Пентагону, Держдепартаменту, Мінфіну і МОЗ до кінця фінансового року – тобто до 30 вересня.

З пакету було виключено Міністерство внутрішньої безпеки. Фінансування цього відомства буде продовжено на два тижні. За цей період законодавці планують провести переговори про ухвалення нових обмежень для федеральних агентів.