Призначення Трампом голови ФРС обвалило ціни на золото та срібло. Мідь теж не втрималась

Ціни на метали рекордно впали на новині про номінування Кевіна Ворша на посаду голови ФРС

Кевін Ворш (фото – EPA)

Призначення Кевіна Ворша на посаду керівника Федеральної резервної системи США, про яке президент Дональд Трамп оголосив у п'ятницю, обвалило ціни на дорогоцінні метали. Про це пише Business Insider.

Інвестори переглянули свої прогнози щодо грошово-кредитної політики, а так звана торгівля на знецінення, яка сприяла рекордному зростанню цін на золото, зазнала втрат.

Золото, яке за останній рік подорожчало приблизно на 65%, впало на 12% і торгувалося в районі $4786. Це найбільше одноденне падіння цін на золото за десятиліття.

Срібло, яке минулого року значно випереджало зростання золота, різко впало на 32% і торгувалося приблизно по $80 за унцію. Це найбільше падіння для металу з 1980 року.

Джерело: Bloomberg

Мідь, яка останніми тижнями долучилася до загального тренду на ринку металів, падає слідом за золотом і сріблом, відступаючи від недавніх максимумів. Після досягнення у четвер рекордного рівня вище $14 000 за тонну, у п'ятницю ціна на мідь впала до приблизно $13 800.

Американські акції, які досягли рекордних значень на початку цього тижня, також показали зниження.

Технологічно орієнтований індекс Nasdaq Composite впав більш ніж на 1%. Індекс S&P 500 знизився ще більше, опустившись за позначку в 7000, ключового психологічного порогу, який він вперше в історії подолав цього тижня.

Ось якими були американські індекси на момент закриття торгів у п'ятницю о 16:00 за східним часом (23:00 за Києвом):

→ індекс S&P 500 – 6939,03, зниження на 0,43%,

→ індекс Доу Джонса – 48 892,47, зниження на 0,36% (-179,09 пункта),

→ Nasdaq 100 – 25 552,39, зниження на 1,28%.

Індекс долара США, що знизився на 11% за 12 місяців, зріс майже на 1% невдовзі після того, як Трамп оголосив про свій вибір голови ФРС.

Різке зростання курсу долара, ймовірно, дало поштовх розпродажу металів, заявив виданню Business Insider головний ринковий стратег B. Riley Wealth Management Арт Хоган.

"Ви знали, що буде якийсь тригер, який спричинить деяку технічну корекцію", – сказав він, додавши, що інвестори прагнули зафіксувати прибуток після параболічного зростання цін на метали за останні 12 місяців.

Хосе Торрес, старший економіст Interactive Brokers, назвав розпродаж металів "імпульсивною реакцією" на кандидатуру голови ФРС, запропоновану Трампом. За його словами, корекція цін на метали також природна, враховуючи значне зростання в останні місяці, багато в чому зумовлене ажіотажем та спекуляціями.

Трейдери вважають Ворша найсильнішим борцем з інфляцією серед усіх кандидатур на посаду. Це підвищує очікування щодо грошово-кредитної політики, яка підтримає долар та послабить ціни на золото в американській валюті, зазначає Bloomberg.