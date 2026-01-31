Назначение Трампом главы ФРС обвалило цены на золото и серебро. Медь тоже не удержалась

Цены на металлы рекордно упали на новости о номинировании Кевина Уорша на должность главы ФРС

Кевин Уорш (фото – EPA)

Назначение Кевина Уорша на должность руководителя Федеральной резервной системы США, о котором президент Дональд Трамп объявил в пятницу, обвалило цены на драгоценные металлы. Об этом пишет Business Insider.

Инвесторы пересмотрели свои прогнозы относительно денежно-кредитной политики, а так называемая торговля на обесценивание, которая способствовала рекордному росту цен на золото, понесла потери.

Золото, которое за последний год подорожало примерно на 65%, упало на 12% и торговалось в районе $4786. Это самое большое однодневное падение цен на золото за десятилетие.

Серебро, которое в прошлом году значительно опережало рост золота, резко упало на 32% и торговалось примерно по $80 за унцию. Это самое большое падение для металла с 1980 года.

Источник: Bloomberg

Медь, которая в последние недели присоединилась к общему тренду на рынке металлов, падает вслед за золотом и серебром, отступая от недавних максимумов. После достижения в четверг рекордного уровня выше $14 000 за тонну, в пятницу цена на медь упала до примерно $13 800.

Американские акции, которые достигли рекордных значений в начале этой недели, также показали снижение.

Технологически ориентированный индекс Nasdaq Composite упал более чем на 1%. Индекс S&P 500 снизился еще больше, опустившись за отметку в 7000, ключевого психологического порога, который он впервые в истории преодолел на этой неделе.

Вот какими были американские индексы на момент закрытия торгов в пятницу в 16:00 по восточному времени (23:00 по Киеву):

→ индекс S&P 500 – 6939,03, снижение на 0,43%,

→ индекс Доу Джонса – 48 892,47, снижение на 0,36% (-179,09 пункта),

→ Nasdaq 100 – 25 552,39, снижение на 1,28%.

Индекс доллара США, снизившийся на 11% за 12 месяцев, вырос почти на 1% вскоре после того, как Трамп объявил о своем выборе председателя ФРС.

Резкий рост курса доллара, вероятно, дал толчок распродаже металлов, заявил изданию Business Insider главный рыночный стратег B. Riley Wealth Management Арт Хоган.

"Вы знали, что будет какой-то триггер, который повлечет за собой некоторую техническую коррекцию", – сказал он, добавив, что инвесторы стремились зафиксировать прибыль после параболического роста цен на металлы за последние 12 месяцев.

Хосе Торрес, старший экономист Interactive Brokers, назвал распродажу металлов "импульсивной реакцией" на кандидатуру председателя ФРС, предложенную Трампом. По его словам, коррекция цен на металлы также естественна, учитывая значительный рост в последние месяцы, во многом обусловленный ажиотажем и спекуляциями.

Трейдеры считают Уорша самым сильным борцом с инфляцией среди всех кандидатур на должность. Это повышает ожидания относительно денежно-кредитной политики, которая поддержит доллар и ослабит цены на золото в американской валюте, отмечает Bloomberg.