Найдорожча приватна компанія світу заробила $8 млрд за рік
Компанія SpaceX у 2025 році отримала близько $8 млрд прибутку (EBIT) за виторгу від $15 млрд до $16 млрд, з посиланням на джерела пише Reuters. Ця цифра дає уявлення про фінанси космічної компанії Ілона Маска перед її виходом на біржу, яке планується цього року.
EBIT – це прибуток до вирахування відсотків, податків, амортизації та зносу, ключовий показник операційної ефективності. Основним джерелом доходу SpaceX, за даними джерел агентства, є супутникова інтернет-система Starlink: на неї припадає від 50% до 80% від загального виторгу.
Останні фінансові результати SpaceX, про які раніше не повідомляли, змусили деякі банки припустити, що компанія під час IPO може залучити понад $50 млрд за оцінки, що перевищує $1,5 трлн.
Раніше цього тижня стало відомо, що SpaceX веде переговори про злиття з xAI – компанією Маска, що займається розробкою штучного інтелекту.
Компанія, що займається розробкою супутників і ракет, планує провести найбільше у світі IPO незадовго до 55-річчя Маска 28 червня.
У грудні 2025-го західні видання повідомляли, що SpaceX викупить акції в межах угоди, що оцінює її приблизно у $800 млрд. Це майже вдвічі перевищує попередню внутрішню ринкову ціну, встановлену в липні. До цього – з початку жовтня – найдорожчою приватною компанією світу вважалася OpenAI з оцінкою у $500 млрд.
Того ж місяця Маск став першою людиною, чиї статки сягнули $600 млрд.
- Наприкінці жовтня Reuters писало, що OpenAI розглядає можливість виходу на біржу з оцінкою до $1 трлн. Розробник ChatGPT може подати документи в регуляторні органи вже в другій половині 2026 року.
