SpaceX стала найдорожчою приватною компанією у світі

Фото: EPA

Компанія SpaceX Ілона Маска викупить акції в межах угоди, що оцінює її приблизно у $800 млрд, і готується до виходу на біржу. Про це з посиланням внутрішній документ компанії повідомили The New York Times і Bloomberg.

У листі до співробітників фінансовий директор SpaceX Брет Джонсен заявив, що компанія планує викупити у акціонерів акції на суму $2,56 млрд за ціною $421 долар за акцію. Це майже вдвічі перевищує попередню внутрішню ринкову ціну, встановлену у липні.

Джонсен також натякнув на можливе публічне розміщення акцій (IPO).

"Чи станеться це насправді, коли це станеться і за якою оцінкою – як і раніше, залишається вкрай невизначеним, але ми вважаємо, що якщо ми блискуче все організуємо і ринки будуть прихильні до нас, публічне розміщення акцій може залучити значний обсяг капіталу", – написав він.

Отримані кошти планується скерувати на фінансування "шаленого темпу запусків" ракети Starship, створення космічних дата-центрів для штучного інтелекту, а також будівництво бази на Місяці.

Оцінка вартості космічної компанії Маска перевершила попередній рекорд у $500 млрд, встановлений у жовтні розробником ChatGPT компанією OpenAI. Це знову зробило SpaceX найдорожчою приватною компанією у світі.

Якщо SpaceX вийде на біржу, це, ймовірно, стане одним із найбільших публічних розміщень акцій в історії. Компанія орієнтується на оцінку приблизно $1,5 трлн, що наблизить SpaceX до ринкової капіталізації, встановленої Saudi Aramco під час рекордного розміщення в 2019 році.

У кінці жовтня Reuters писало, що OpenAI розглядає можливість виходу на біржу з оцінкою до $1 трлн. Розробник ChatGPT може подати документи до регуляторів уже у другій половині 2026 року.