Україна розробляє нову модель водокористування півдня після деокупації – Соболев

Мінекономіки готує альтернативну систему водопостачання для південних регіонів після деокупації

Фото: Мінекономіки

Кабмін планує впровадити нову модель водокористування на півдні України після деокупації територій. Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболев.

Підрив Каховського водосховища завдав критичного удару по інфраструктурі південних регіонів. За словами очільника мінекономіки, це не просто знищення гідротехнічної споруди, а втрата ключового елемента водної, аграрної й енергетичної систем.

"Тому ми розглядаємо не лише питання можливого відновлення, а й нову модель водокористування півдня України, більш адаптовану до змін клімату й реальних потреб регіону", – зазначив Соболев.

Економічні наслідки катастрофи виявилися колосальними. Прямі збитки від руйнування сягнули $2,79 мільярда, а загальний збиток перевищив $11 мільярдів.

Для компенсації наслідків уряд уже ухвалив конкретні рішення. Зокрема, розпочато будівництво водогонів у Дніпропетровській і Миколаївській областях.

Міністр пояснив, чому повноцінне відновлення Каховської ГЕС наразі неможливе. Головні причини – безпекові фактори й тимчасова окупація лівобережжя Дніпра.

"За таких умов реалізація проєктів з відбудови гідротехнічних споруд або створення нових капіталомістких об’єктів не може розглядатися до відновлення контролю України над усією прилеглою територією та забезпечення належного рівня безпеки", – підкреслив Соболев.