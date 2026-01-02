Украина разрабатывает новую модель водопользования юга после деоккупации – Соболев

Минэкономики готовит альтернативную систему водоснабжения для южных регионов после деоккупации

Фото: Минэкономики

Кабмин планирует ввести новую модель водопользования на юге Украины после деоккупации территорий. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Подрыв Каховского водохранилища нанес критический удар по инфраструктуре южных регионов. По словам главы минэкономики, это не просто уничтожение гидротехнического сооружения, а потеря ключевого элемента водной, аграрной и энергетической систем.

"Поэтому мы рассматриваем не только вопрос возможного восстановления, но и новую модель водопользования юга Украины, более адаптированную к изменению климата и реальным потребностям региона", – отметил Соболев.

Экономические последствия катастрофы оказались колоссальными. Прямой ущерб от разрушения достиг $2,79 миллиарда, а общий ущерб превысил $11 миллиардов.

Для компенсации последствий правительство уже приняло конкретные решения. В частности, начато строительство водопроводов в Днепропетровской и Николаевской областях.

Министр объяснил, почему полноценное восстановление Каховской ГЭС пока невозможно. Главные причины – факторы безопасности и временная оккупация левобережья Днепра.

"В таких условиях реализация проектов по восстановлению гидротехнических сооружений или созданию новых капиталоемких объектов не может рассматриваться до восстановления контроля Украины над всей прилегающей территорией и обеспечения надлежащего уровня безопасности", – подчеркнул Соболев.