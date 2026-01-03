У Німеччині третє пограбування банку за місяць: усі в землі Північний Рейн – Вестфалія

З 17 по 30 грудня пограбували відділення Sparkasse у трьох містах

Клієнти Sparkasse біля пограбованої філії банку у Гельзенкірхені (фото – ORF)

У Німеччині стало відомо про третє за останні кілька днів пограбування банку. У відділенні Sparkasse на привокзальній вулиці міста Галле у федеральній землі Північний Рейн – Вестфалія на заході країни виявили чотири зламані сейфи, повідомила місцева поліція.

У поліції припускають, що пограбування було скоєно у робочий час 30 грудня. За словами працівників банку, злочин стався між 12:45 та 13:10 і без проникнення ззовні.

Зламані сейфи містилися в сховищі, розташованому в підвалі. Поки що невідомо, що саме зберігалося в цих сейфах. Правоохоронці попросили всіх, хто міг стати свідками інциденту, повідомити про це.

Скільки осіб постраждали від дій зловмисників та чи могли сейфи належати одній особі, не повідомляється. Так само поки що немає жодної інформації про суму завданої шкоди.

Перше пограбування сталося у Бонні 17 грудня, але відомо про нього стало лише наприкінці місяця. У відділенні Sparkasse на центральній площі Фріденсплатц розкрили два сейфи і вкрали звідти цінності на велику суму, переважно золото.

Довідка Sparkasse – це мережа німецьких ощадних банків, які працюють переважно на місцевому рівні. Sparkassen утворюють найбільшу банківську групу ФРН за кількістю клієнтів і відділень, зосереджуючись на роздрібному банкінгу та кредитуванні малого й середнього бізнесу.

Поліція запідозрила в злочині 22-річного ексспівробітника банку. У його помешканні пройшли обшуки, чоловіка доставили в поліцейське управління, але згодом відпустили, повідомляє Deutsche Welle.

30 грудня стало відомо про пограбування філії банку в місті Гельзенкірхен. Злочинці просвердлили діру в бетонній стіні між кімнатою з банківськими сейфами та прилеглою до автомобільного паркінгу.

Під час пограбування було зламано кілька тисяч сейфів. Спочатку повідомлялося, що загальна шкода обчислюється 30 млн євро.

Однак 2 січня німецький таблоїд Bild повідомив, що у Sparkasse у Гельзенкірхені злочинці вкрали понад 100 млн євро. Це пограбування називають одним із найбільших за всю історію ФРН.

1 січня в поліції визнали, що у них, як і раніше, немає жодного серйозного доказу, що дозволив би вийти на слід грабіжників.