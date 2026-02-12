Українці за кордоном стикаються з обмеженнями під час розрахунків карткою або зняття готівки. Особливо це відчутно, коли йдеться не про щоденні витрати, а про оренду житла, оплату навчання чи великі покупки. Ліміти, запроваджені на початку повномасштабної війни, мали стримати відплив валюти. Але за чотири роки умови змінилися, як і потреби клієнтів.

У банках визнають: правила потребують осучаснення. У НБУ також говорять про необхідність перегляду підходів, зважаючи на послаблення гривні та нові економічні реалії.

Які саме обмеження діють сьогодні та які альтернативи вже доступні українцям за кордоном – розбиралася LIGA.net.