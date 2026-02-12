Кабмін запускає безвідсоткові позики для ВПО. Максимальна сума – до 430 000 грн
Фото: Depositphotos

Кабінет міністрів запускає механізм безвідсоткових позик для людей, які вимушено переїжджають на нове місце проживання через надзвичайні ситуації – для облаштування на новому місці. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко

"Завдання держави – допомогти людям швидше повернутися до нормального життя й забезпечити побутову стабільність для родини", – заявила прем'єрка.

Читайте також
"Це не просто гроші – це план і підтримка": як ВПО перезапускають власні бізнеси після релокації

Механізм передбачає одноразову безвідсоткову позику:

до 50 мінімальних заробітних плат на сім’ю (близько 430 000 грн);
строк повернення – до 15 років;
відсотки банкам компенсує держава.

Кошти можна спрямувати на майно, предмети домашнього вжитку й обладнання, необхідні для належних побутових умов у новій оселі.

Щоб скористатися державною підтримкою, одному із повнолітніх членів сім’ї потрібно звернутися з заявою та довідкою про визнання постраждалим до органу місцевої влади за місцем нового проживання після евакуації.

Після розгляду документів і погодження кошти виплачуватиме уповноважений банк, визначений за результатом конкурсу.

Читайте також
Портрет позичальника і нові можливості для ВПО: якою стала програма "єОселя"

"Програма діятиме для всіх надзвичайних ситуацій, передбачених законодавством, і забезпечить постраждалим фінансовий ресурс для швидкого облаштування на новому місці. Вимушений переїзд не повинен означати втрату життєвої опори", – наголосила Свириденко.

Детальні роз’яснення щодо порядку звернення й переліку документів найближчим часом має опублікувати Міністерство внутрішніх справ.

  • У вересні 2025 року держава вперше компенсувала частину витрат на купівлю житла для вимушеного переселенця в межах програми доступної іпотеки "єОселя".
  • З 1 грудня ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, можуть подати заяву на житловий ваучер номіналом 2 млн грн через Дію.
  • Фінансувати програму житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб планували почати з лютого. 
КабмінкредитиЮлія Свириденковпожитло для впо