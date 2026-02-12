Кабмін запускає безвідсоткові позики для ВПО. Максимальна сума – до 430 000 грн
Кабінет міністрів запускає механізм безвідсоткових позик для людей, які вимушено переїжджають на нове місце проживання через надзвичайні ситуації – для облаштування на новому місці. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Завдання держави – допомогти людям швидше повернутися до нормального життя й забезпечити побутову стабільність для родини", – заявила прем'єрка.
Механізм передбачає одноразову безвідсоткову позику:
→ до 50 мінімальних заробітних плат на сім’ю (близько 430 000 грн);
→ строк повернення – до 15 років;
→ відсотки банкам компенсує держава.
Кошти можна спрямувати на майно, предмети домашнього вжитку й обладнання, необхідні для належних побутових умов у новій оселі.
Щоб скористатися державною підтримкою, одному із повнолітніх членів сім’ї потрібно звернутися з заявою та довідкою про визнання постраждалим до органу місцевої влади за місцем нового проживання після евакуації.
Після розгляду документів і погодження кошти виплачуватиме уповноважений банк, визначений за результатом конкурсу.
"Програма діятиме для всіх надзвичайних ситуацій, передбачених законодавством, і забезпечить постраждалим фінансовий ресурс для швидкого облаштування на новому місці. Вимушений переїзд не повинен означати втрату життєвої опори", – наголосила Свириденко.
Детальні роз’яснення щодо порядку звернення й переліку документів найближчим часом має опублікувати Міністерство внутрішніх справ.
- У вересні 2025 року держава вперше компенсувала частину витрат на купівлю житла для вимушеного переселенця в межах програми доступної іпотеки "єОселя".
- З 1 грудня ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, можуть подати заяву на житловий ваучер номіналом 2 млн грн через Дію.
- Фінансувати програму житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб планували почати з лютого.
