Кабмин запускает беспроцентные займы для ВПО. Максимальная сумма – до 430 000 грн
Кабинет министров запускает механизм беспроцентных займов для людей, которые вынужденно переезжают на новое место жительства из-за чрезвычайных ситуаций – для обустройства на новом месте. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
"Задача государства – помочь людям быстрее вернуться к нормальной жизни и обеспечить бытовую стабильность для семьи", – заявила премьер.
Механизм предусматривает одноразовый беспроцентный заем:
→ до 50 минимальных заработных плат на семью (около 430 000 грн);
→ срок возврата – до 15 лет;
→ проценты банкам компенсирует государство.
Средства можно направить на имущество, предметы домашнего обихода и оборудование, необходимые для надлежащих бытовых условий в новом доме.
Чтобы воспользоваться государственной поддержкой, одному из совершеннолетних членов семьи нужно обратиться с заявлением и справкой о признании пострадавшим в орган местной власти по месту нового проживания после эвакуации.
После рассмотрения документов и согласования средства будет выплачивать уполномоченный банк, определенный по результатам конкурса.
"Программа будет действовать для всех чрезвычайных ситуаций, предусмотренных законодательством, и обеспечит пострадавшим финансовый ресурс для быстрого обустройства на новом месте. Вынужденный переезд не должен означать потерю жизненной опоры", – подчеркнула Свириденко.
Подробные разъяснения относительно порядка обращения и перечня документов в ближайшее время должно опубликовать Министерство внутренних дел.
- В сентябре 2025 года государство впервые компенсировала часть расходов на покупку жилья для вынужденного переселенца в рамках программы доступной ипотеки "єОселя".
- С 1 декабря ВПО, имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, могут подать заявление на жилищный ваучер номиналом 2 млн грн через Дию.
- Финансировать программу жилищных ваучеров для внутренне перемещенных лиц планировали начать с февраля.
Комментарии (0)