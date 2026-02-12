Кабмин запускает беспроцентные займы для ВПО. Максимальная сумма – до 430 000 грн

Государство будет помогать людям, которые вынужденно переезжают на новое место жительства из-за чрезвычайных ситуаций

Кабинет министров запускает механизм беспроцентных займов для людей, которые вынужденно переезжают на новое место жительства из-за чрезвычайных ситуаций – для обустройства на новом месте. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Задача государства – помочь людям быстрее вернуться к нормальной жизни и обеспечить бытовую стабильность для семьи", – заявила премьер.

Механизм предусматривает одноразовый беспроцентный заем:

→ до 50 минимальных заработных плат на семью (около 430 000 грн);

→ срок возврата – до 15 лет;

→ проценты банкам компенсирует государство.

Средства можно направить на имущество, предметы домашнего обихода и оборудование, необходимые для надлежащих бытовых условий в новом доме.

Чтобы воспользоваться государственной поддержкой, одному из совершеннолетних членов семьи нужно обратиться с заявлением и справкой о признании пострадавшим в орган местной власти по месту нового проживания после эвакуации.

После рассмотрения документов и согласования средства будет выплачивать уполномоченный банк, определенный по результатам конкурса.

"Программа будет действовать для всех чрезвычайных ситуаций, предусмотренных законодательством, и обеспечит пострадавшим финансовый ресурс для быстрого обустройства на новом месте. Вынужденный переезд не должен означать потерю жизненной опоры", – подчеркнула Свириденко.

Подробные разъяснения относительно порядка обращения и перечня документов в ближайшее время должно опубликовать Министерство внутренних дел.