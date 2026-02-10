Молдове придется заплатить около 100 000 евро для выхода из СНГ
Республика Молдова намерена окончательно выйти из Содружества независимых государств (СНГ) до конца года. Однако для завершения процедуры стране придется погасить финансовую задолженность в размере около 100 000 евро. Об этом министр иностранных дел Михай Попшой заявил в эфире TVR Moldova.
По его словам, выплата этой суммы является необходимой для соблюдения норм международного права и завершения процесса денонсации основополагающих соглашений.
"Если мы хотим действовать ответственно и в соответствии с международным правом, эту задолженность, вероятно, нужно будет оплатить, даже если в течение многих лет Молдова не получала реальных выгод от участия в СНГ", – подчеркнул министр.
Сейчас правительственные процедуры находятся на финальной стадии. В ближайшее время проект денонсации будет передан в парламент, после чего документы должны быть подписаны президентом и направлены в Секретариат СНГ. После официального уведомления будет действовать шестимесячный переходный период.
Власти уверяют, что выход из СНГ не повлияет на свободу передвижения граждан и торговые отношения, поскольку они уже регулируются двусторонними соглашениями.
Молдова начала процесс денонсации соглашений с СНГ вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. По мнению властей страны, положения этих документов устарели, а в некоторых случаях никогда не применялись.
В конце 2025-го молдавский парламент также разорвал соглашение о культуре с РФ, что означает закрытие "Российского центра науки и культуры в Кишиневе" ("Русского дома").
- СНГ возникла после распада Советского Союза в конце 1991 года. Украина не была членом организации, поскольку не ратифицировала Устав СНГ. В 2018 году Киев прекратил участие в уставных органах Содружества из-за продолжающейся агрессии РФ.
