Материнская компания Google планирует выпустить первые 100-летние облигации со времен эпохи доткомов

Информационный щит Google установлен в штаб-квартире Google в Маунтин-Вью, Калифорния, США, 24 сентября 2025 года (фото - EPA)

Компания Alphabet Inc. планирует выпустить очень редкие 100-летние облигации в рамках своего масштабного выпуска долговых обязательств, пишет Bloomberg. Это будет первая продажа таких долгосрочных долговых обязательств технологической компанией с конца 1990-х годов.

По словам источника агентства, 100-летние облигации будут номинированы в фунтах стерлингов, как и четыре других транша в этой валюте. Сделка, которая станет первой продажей облигаций Alphabet в фунтах стерлингов, может быть заключена уже во вторник, 10 февраля.

По данным Bloomberg, это первая продажа облигаций с таким экстремально длительным сроком погашения технологической компанией с тех пор, как Motorola продала подобный тип долговых обязательств в 1997 году. На рынке 100-летних облигаций доминируют правительства и такие учреждения, как университеты.

Для корпораций потенциальные приобретения, устаревшие бизнес-модели и технологическое старение делают подобные операции редкостью.

"Они хотят привлечь всех возможных инвесторов: от инвесторов к структурированному финансированию до инвесторов, ориентирующихся на сверхдолгосрочные облигации", – сказал европейский макростратег KBRA Гордон Керр.

Основными покупателями 100-летних облигаций станут страховые компании и пенсионные фонды, и "гарантом их выпуска, вероятно, будет не тот, кто будет при погашении", добавил он.

В рамках гонки за лидерство в сфере искусственного интеллекта компания Alphabet планирует резко увеличить капиталовложения.

Источник: Bloomberg

Высокий спрос со стороны британских пенсионных фондов и страховых компаний сделал рынок фунтов стерлингов привлекательной площадкой для эмитентов, стремящихся к долгосрочному финансированию.

Однако, за исключением государственных эмитентов, по данным Bloomberg, ранее столетние облигации в этой валюте выпускали только Electricite de France SA, Оксфордский университет и благотворительный фонд Wellcome Trust Ltd.

Все эти облигации были выпущены в 2021 году, когда доходность высококачественных облигаций в фунтах стерлингов достигла своего рекордно низкого уровня, согласно индексам Bloomberg. Из-за их очень высокой дюрации (термин, используемый трейдерами для обозначения чувствительности цены к изменениям процентных ставок) все они оцениваются значительно ниже номинальной стоимости.

По данным Bloomberg, облигации с самой низкой процентной ставкой из трех, выпущенные Wellcome Trust, оцениваются в 44,6 пенсов за фунт. Цены на облигации движутся обратно пропорционально доходности.

Объявление о 100-летнем мандате Alphabet сопровождается многотраншевой продажей акций на долларовом рынке США. Ранее технологический гигант начал маркетинговую кампанию с семиэтапной сделки. По словам другого собеседника агентства, компания также планирует привлечь дебютные облигации в швейцарских франках.

Последний раз Alphabet выходила на американский рынок облигаций в ноябре 2025 года, когда привлекла $17,5 млрд в рамках сделки, которая вызвала запросы на сумму около $90 млрд. В рамках этой транзакции компания продала 50-летние облигации – самое длинное предложение корпоративных технологических облигаций в долларах США в прошлом году. В то же время компания продала облигации на сумму $6,5 млрд евро ($7,7 млрд) в Европе.

Эта масштабная сделка по реструктуризации долга состоялась менее чем через неделю после того, как Alphabet заявила, что ее капитальные расходы в этом году достигнут $185 млрд – вдвое больше, чем в прошлом году – для финансирования своих амбиций в области искусственного интеллекта.