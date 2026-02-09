В 2025 году чистая прибыль банковской системы Украины составила 126,7 млрд грн, что на 39,4% больше, чем в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

В то же время прибыль банков до налогообложения в 2025 году достигла 211,5 млрд грн, что всего на 13,2% превышает показатель прошлого года. При этом следует учитывать изменение в налогообложении. Так, если в 2024 году для банков действовала ставка налога 50%, то в 2025 году – 25%.

Какие финансовые учреждения больше всего заработали и потратили, кто потерял лидирующие позиции и какие банки понесли убытки – читайте в материале LIGA.net