Криптобиржа в Южной Корее случайно раздала пользователям биткоинов на $44 млрд

Фото: EPA / SASCHA STEINBACH

Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb заявила, что случайно раздала клиентам биткоины на сумму около $44 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters.

Биржа планировала раздать небольшие награды в размере 2 000 вон (около $1,40) или больше каждому пользователю в рамках промоакции, но победители получили минимум по 2000 биткоинов каждый.

Компания извинилась за ошибку и заявила, что ей удалось вернуть вернула 99,7% из 620 000 биткоинов. Торги и вывод средств для 695 пострадавших клиентов были ограничены в течение 35 минут после ошибочного распределения активов.

Bithumb отметила, что инцидент не связан с внешним хакерским вмешательством или нарушениями безопасности.

Инцидент вызвал кратковременное падение цен на биткоин на бирже на 17%, однако впоследствии они восстановились.

