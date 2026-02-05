Стоимость биткоина упала ниже $70 000

Биткоин упал до самой низкой ценовой отметки с ноября 2024 года

Фото: EPA / ROBERT GHEMENT

Криптовалюта биткоин 5 февраля упала ниже $70 000. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В начале торгов в Нью-Йорке токен упал на 4,6% – до $69 271. Это самый низкий уровень с ноября 2024 года.

Падение продолжилось, в то время как негативный импульс среди криптовалют, вызванный исчезновением маржинального спроса и волатильностью на рынке технологических акций и драгоценных металлов, усилился.

Всего со времен октябрьского максимума биткоин потерял уже примерно 45% стоимости.

Reuters отметило, что последнее падение криптовалют было спровоцировано, по словам аналитиков, выдвижением кандидатуры Кевина Уорша на должность председателя Федрезерва США из-за ожиданий, что он может сократить баланс ФРС.

Согласно данным CoinGecko, которые приводит агентство, мировой крипторынок потерял почти $1,9 трлн стоимости с момента достижения пика в $4,379 трлн в начале октября 2024 года. При этом около $800 млрд было потеряно за последний месяц.