Стоимость биткоина упала ниже $70 000
Криптовалюта биткоин 5 февраля упала ниже $70 000. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
В начале торгов в Нью-Йорке токен упал на 4,6% – до $69 271. Это самый низкий уровень с ноября 2024 года.
Падение продолжилось, в то время как негативный импульс среди криптовалют, вызванный исчезновением маржинального спроса и волатильностью на рынке технологических акций и драгоценных металлов, усилился.
Всего со времен октябрьского максимума биткоин потерял уже примерно 45% стоимости.
Reuters отметило, что последнее падение криптовалют было спровоцировано, по словам аналитиков, выдвижением кандидатуры Кевина Уорша на должность председателя Федрезерва США из-за ожиданий, что он может сократить баланс ФРС.
Согласно данным CoinGecko, которые приводит агентство, мировой крипторынок потерял почти $1,9 трлн стоимости с момента достижения пика в $4,379 трлн в начале октября 2024 года. При этом около $800 млрд было потеряно за последний месяц.
- 31 января биткоин опустился до отметки менее $80 000, достигнув самых низких с апреля 2025 года уровней.
