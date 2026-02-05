Крипторынок переживает четвертый месяц коррекции. С 10 октября 2025 года по 4 февраля 2026 года – биткоин подешевел. Падение более чем на 40% – самое глубокое с 2022 года. Менее чем за неделю инвесторы потеряли почти $0,5 трлн. С 29 января 2026 года общая рыночная капитализация сократилась на $467,6 млрд.

Резкое падение затронуло весь рынок цифровых финансов, заставив инвесторов говорить о новой фазе нестабильности. Кто-то уже начал выводить средства из-за страха потерять все, кто-то, наоборот, закупается новыми активами, но чего ожидать в среднесрочной перспективе?

Это всего лишь временная коррекция или начало более длительного падения? Есть ли признаки более глубоких рисков? И главное, что делать розничным инвесторам, которые уже находятся в позициях и видят значительные убытки – читайте в материале LIGA.net.