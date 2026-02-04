Украинская агропромышленная Группа МХП Юрия Косюка разместила еврооблигации на сумму 450 миллионов долларов США с купоном 10,5% годовых и погашением в 2029 году. Это первый выпуск еврооблигаций украинскими компаниями с начала полномасштабного вторжения.

Основная цель выпуска облигаций – управление долговым портфелем. Планировалось, что компания погасит 450 миллионов долларов долга за счет облигаций, а еще 100 миллионов долларов – собственными средствами.

Однако 3 февраля стало известно, что МХП разместит дополнительные облигации на сумму 100 млн долларов США с аналогичной процентной ставкой и сроком погашения. В МХП заявили, что дополнительное размещение осуществляется "в ответ на значительный интерес со стороны инвесторов и благоприятные рыночные возможности".

Почему это знаковое событие для украинского рынка капитала? Что это будет означать для украинских инвесторов? И какие еще компании могут последовать примеру МХП и разместить еврооблигации – читайте в материале LIGA.net