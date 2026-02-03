МХП Косюка разместит дополнительные облигации: хочет сохранить $100 млн собственных денег
Украинская агропромышленная группа МХП Юрия Косюка объявила о дополнительном размещении евробондов в рамках выпуска облигаций с купонной ставкой 10,5% и сроком погашения в 2029 году. Об этом сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.
Эмитент – компания MHP Lux S.A., зарегистрированная в Люксембурге.
Дополнительные облигации выпущены в дополнение к облигациям в $450 миллионов со ставкой 10,5% годовых и сроком погашения в 2029 году, выпущенным 29 января.
"Группа намерена использовать денежные средства от дополнительных облигаций вместе с денежными средствами от оригинальных облигаций для финансирования тендерного предложения и погашения всей непогашенной основной суммы облигаций MHP Lux S.A. под 6,95% со сроком погашения в 2026 году на сумму $550 млн", – говорится в сообщении.
На сайте биржи указано, что предложение заменяет использование $100 млн внутренних денежных средств МХП, которые изначально были предназначены для частичного погашения облигаций 2026 года.
В МХП заявили, что дополнительное размещение осуществляется "в ответ на значительный интерес со стороны инвесторов и благоприятные рыночные возможности".
Группа также имеет в своем портфеле облигации-2029 на $350 млн под 6,25%.
- МХП – крупнейший производитель курятины в Украине и экспортер этой продукции в ЕС. По данным компании, она занимает более половины украинского рынка производства курятины и около трети ее потребления. МХП представлен торговыми марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский", "РябChick", имеет более 1300 магазинов и заведений на всей территории Украины.
- Косюк через компанию WTI Trading Limited владеет мажоритарной долей МХП. Основные мощности группы расположены в Украине, также она имеет фабрики в Словении, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговине (через Perutnina Ptuj) и Испании.
Комментарии (0)