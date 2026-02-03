МХП Косюка разместит дополнительные облигации: хочет сохранить $100 млн собственных денег

Дополнительные облигации МХП выпустил в дополнение к облигациям на $450 миллионов со ставкой 10,5% годовых и сроком погашения в 2029 году

Фото: МХП / Facebook

Украинская агропромышленная группа МХП Юрия Косюка объявила о дополнительном размещении евробондов в рамках выпуска облигаций с купонной ставкой 10,5% и сроком погашения в 2029 году. Об этом сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.

Эмитент – компания MHP Lux S.A., зарегистрированная в Люксембурге.

Дополнительные облигации выпущены в дополнение к облигациям в $450 миллионов со ставкой 10,5% годовых и сроком погашения в 2029 году, выпущенным 29 января.

"Группа намерена использовать денежные средства от дополнительных облигаций вместе с денежными средствами от оригинальных облигаций для финансирования тендерного предложения и погашения всей непогашенной основной суммы облигаций MHP Lux S.A. под 6,95% со сроком погашения в 2026 году на сумму $550 млн", – говорится в сообщении.

На сайте биржи указано, что предложение заменяет использование $100 млн внутренних денежных средств МХП, которые изначально были предназначены для частичного погашения облигаций 2026 года.

В МХП заявили, что дополнительное размещение осуществляется "в ответ на значительный интерес со стороны инвесторов и благоприятные рыночные возможности".

Группа также имеет в своем портфеле облигации-2029 на $350 млн под 6,25%.