"Ключевой вопрос – это начало спада или коррекция". Обвал цен на золото и серебро продолжился

Фото: EPA

Золото и серебро в понедельник продолжили стремительное падение, начавшееся еще в пятницу после длительного периода роста, пишут агентства Bloomberg і Reuters.

Золото упало еще на 10%, опустившись до около $4400 за унцию (в конце января оно приблизилось к $5600), а серебро – на 16%.

Нефть Brent просела до $66 за баррель.

Распродажа на сырьевых рынках началась в пятницу, когда президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить новым главой Федрезерва США Кевина Уорша. В случае утверждения Сенатом он сменит Джерома Пауэлла после завершения его каденции в мае.

При этом в пятницу президент США сказал, что не просил Уорша брать на себя обязательства по снижению ставок.

"Инвесторов беспокоит сценарий "более высокие ставки – дольше, чем ожидалось", – пояснил реакцию рынка Фрэнсис Тан, главный стратег компании по управлению активами Indosuez в Азии. "Рынок дезориентирован из-за вопроса, будет ли Трамп усиливать давление, пытаясь через Уорша направить ФРС в более "голубином" направлении. Именно это и порождает волатильность между классами активов и в разных регионах мира", – сказал он.

"Ключевой вопрос – это начало структурного спада цен на товары, или только коррекция", – сказал стратег Вивек Дхар из Commonwealth Bank of Australia, который сохраняет прогноз цены золота на уровне $6000 в четвертом квартале. "Мы рассматриваем это как коррекцию и возможность для покупок, а не как фундаментальное изменение", – сказал он.

Перед распродажей золото стремительно дорожало в связи с масштабными закупками со стороны центральных банков и геополитической напряженностью. Эти факторы остаются в силе и могут и в дальнейшем поддерживать рынок, даже несмотря на ослабление спекулятивных настроений.

"Я считаю, что фундаментальные факторы в целом остаются достаточно прочными, несмотря на риски, связанные с независимостью ФРС", – сказал старший аналитик по сырьевым рынкам Australia and New Zealand Banking Group Дэниел Гайнс.

По его словам, широкое геополитическое напряжение и в дальнейшем поддерживает рынок золота, хотя он ожидает, что волатильность цен будет оставаться высокой.