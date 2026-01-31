Биткоин ниже $80 000. Рынок криптовалют просел на $111 млрд за 24 часа

Биткоин (Фото: depositphotos.com)

В начале субботних торгов в Нью-Йорке биткоин резко упал, опустившись ниже $80 000 и достигнув самых низких с апреля 2025 года уровней. Об этом пишет Bloomberg.

Падение произошло на фоне низкой ликвидности и ограниченного интереса, что усугубило обвал. В результате крупнейшая в мире криптовалюта потеряла более 30% своей стоимости.

"В настоящий момент наблюдается крайне низкий уровень интереса со стороны розничных инвесторов", – пояснил аналитик Needham Джон Тодаро.

По его оценке, объемы торгов могут оставаться низкими еще "один-два квартала".

В полдень 31 января в ходе нью-йоркских торгов биткоин упал на 7,1% – до $78 159,41, в то время как другие токены показали более значительные потери. Эфир (Ether), второй по величине цифровой актив, потерял более 10%, а Solana – свыше 11%.

Источник: Bloomberg

Распродажа снизила общую стоимость крипторынка примерно на $111 млрд за последние 24 часа. По данным аналитической компании Coinglass, за тот же период было ликвидировано коротких и длинных позиций на сумму около $1,6 млрд. Большая часть пришлась на последние четыре часа, в основном вокруг Bitcoin и Ethereum.

Отсутствие спроса вызвало новые вопросы о роли биткоина в более широких инвестиционных портфелях, отмечает агентство. Когда-то его позиционировали как инструмент для получения прибыли и хеджирования от обесценивания валюты, но теперь он с трудом справляется с этими функциями.

Отток средств из спотовых ETF сохраняется, геополитические риски не стимулируют спрос, а традиционные активы-убежища по-прежнему сосредоточены в металлах и наличных деньгах.