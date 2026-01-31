Омбудсмен Лубинец заявил, что тысячи ВПО остались без пенсии. Министр соцполитики ответил

Очередь в отделении Пенсионного фонда (фото - Дмитрий Лубинец / Telegram)

С начала года значительная часть пенсионеров – внутренне перемещенных лиц, которых на учете более 1,3 млн, осталась без выплат. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмена, он получил многочисленные обращения от ВПО о прекращении выплат органами Пенсионного фонда Украины.

Выяснилось, что для получения пенсий этой категории лиц надо было пройти процедуру подтверждения факта, что они не получают пенсию от органов РФ. Для возобновления выплат им нужно зайти на веб-портал ПФУ, авторизоваться в личном кабинете и подтвердить с помощью электронной подписи "Дія.Підпис".

Тысячи людей узнали о новых правилах уже после того, как пенсия не поступила на счет.

"В результате – очереди, паника и фактически парализована работа органов Пенсионного фонда", – написал он.

Лубинец отметил, что значительная часть пожилых людей не имеет смартфонов или навыков пользования электронными сервисами, а информационная кампания со стороны государства оказалась недостаточной.

"Именно поэтому я обратился к правительству с требованием не усложнять людям жизнь, а упростить процедуру: продлить сроки подтверждения, нормально проинформировать всех пенсионеров и использовать уже имеющиеся государственные реестры вместо того, чтобы гонять людей по новым кругам верификации", – заявил омбудсмен.

Министр социальной политики Денис Улютин опроверг информацию о прекращении выплат для 1,3 млн пенсионеров. По его данным, по состоянию на 1 января 2026 года пенсионные выплаты были приостановлены 337 000 человек, которые не прошли физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года и/или не сообщили, что не получают пенсию от Российской Федерации.

Министр сообщил, что части пенсионеров, прошедших идентификацию или предоставивших подтверждение о неполучении выплат на временно оккупированных территориях, выплаты уже возобновили в январе. Еще более 48 000 человек получат выплаты за январь в феврале.

Без подтвержденной информации остаются дела тех пенсионеров, в документах которых до сих пор указаны адреса на временно оккупированных территориях или которые выехали с ВОТ и не сообщили о неполучении выплат от РФ.

Министр подчеркнул, что ВПО, которые перевели пенсию на подконтрольную Украине территорию, не обязаны проходить физическую идентификацию, однако должны сообщить о неполучении пенсии от РФ.

"Физическая идентификация – это общепринятая мировая практика. В условиях войны она необходима, чтобы государство, в том числе в рамках международных финансовых обязательств, было уверено: выплату получает именно тот, кому она предназначена", – заявил Улютин.

Подробную информацию об условиях получения выплат в 2026 году Пенсионный фонд обнародовал 31 января.