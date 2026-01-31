Омбудсман Лубінець заявив, що тисячі ВПО залишилися без пенсії. Міністр соцполітики відповів

Черга у відділенні Пенсійного фонду (фото - Дмитро Лубінець / Telegram)

З початку року значна частина пенсіонерів – внутрішньо переміщених осіб, яких на обліку понад 1,3 млн, залишилася без виплат. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмана, він отримав численні звернення від ВПО про припинення виплат органами Пенсійного фонду України.

З'ясувалося, що для отримання пенсій цій категорії осіб треба було пройти процедуру підтвердження факту, що вони не отримують пенсію від органів РФ. Для поновлення виплат їм потрібно зайти на вебпортал ПФУ, авторизуватися в особистому кабінеті та підтвердити за допомогою електронного підпису "Дія.Підпис".

Тисячі людей дізналися про нові правила вже після того, як пенсія не надійшла на рахунок.

"У результаті – черги, паніка і фактично паралізована робота органів Пенсійного фонду", – написав він.

Лубінець наголосив, що значна частина літніх людей не має смартфонів або навичок користування електронними сервісами, а інформаційна кампанія з боку держави виявилася недостатньою.

"Саме тому я звернувся до уряду з вимогою не ускладнювати людям життя, а спростити процедуру: продовжити строки підтвердження, нормально поінформувати всіх пенсіонерів і використовувати вже наявні державні реєстри замість того, щоб ганяти людей новими колами верифікації", – заявив омбудсман.

Міністр соціальної політики Денис Улютін спростував інформацію про припинення виплат для 1,3 млн пенсіонерів. За його даними, станом на 1 січня 2026 року пенсійні виплати були призупинені 337 000 осіб, які не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року і/або не повідомили, що не отримують пенсію від Російської Федерації.

Міністр повідомив, що частині пенсіонерів, які пройшли ідентифікацію чи надали підтвердження про неотримання виплат на тимчасово окупованих територіях, виплати вже поновили у січні. Ще понад 48 000 осіб отримають виплати за січень у лютому.

Без підтвердженої інформації залишаються справи тих пенсіонерів, у документах яких досі зазначені адреси на тимчасово окупованих територіях або які виїхали з ТОТ і не повідомили про неотримання виплат від РФ.

Міністр наголосив, що ВПО, які перевели пенсію на підконтрольну Україні територію, не зобов’язані проходити фізичну ідентифікацію, однак повинні повідомити про неотримання пенсії від РФ.

"Фізична ідентифікація – це загальноприйнята світова практика. В умовах війни вона необхідна, щоб держава, зокрема у межах міжнародних фінансових зобовʼязань, була впевнена: виплату отримує саме той, кому вона призначена", – заявив Улютін.

Докладну інформацію про умови для отримання виплат у 2026 році Пенсійний фонд оприлюднив 31 січня.