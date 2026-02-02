Член королевской семьи ОАЭ оказался совладельцем криптостартапа семьи Трампа
Компания, связанная с шейхом Тахнуном бин Заидом (брат президента ОАЭ), за четыре дня до инаугурации Дональда Трампа приобрела 49% криптовалютного стартапа семьи Трампа World Liberty Financial за $500 млн, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники и корпоративные документы.
Помощники шейха осуществили оплату авансом: $187 млн пошли на счета семьи Трампов, а по меньшей мере $31 млн – семье Стивена Уиткоффа.
WSJ пишет, что это первый известный случай в американской истории, когда иностранный чиновник приобрел значительную долю в компании новоизбранного президента США.
По условиям сделки, двое высокопоставленных чиновников компаний, поддержанных шейхом Тахнуном, вошли в совет директоров World Liberty.
На момент инвестиции у World Liberty Financial не было никаких готовых продуктов.
Представитель компании Дэвид Вахсман подтвердил факт инвестиции, но подчеркнул, что Трамп и Уиткофф не участвовали в трансакции, а решение было исключительно деловым.
"Ни президент Трамп, ни Стив Уиткофф никоим образом не участвовали в этой сделке и с момента вступления в должность не имеют никакого отношения к World Liberty Financial", – заявил он.
Ричард Стэнгел, который был заместителем государственного секретаря США по вопросам публичной дипломатии при администрации Обамы, назвал сделку коррупционной.
"Уровень коррупции потрясающий, бесстыдный и беспрецедентный. Никогда раньше чиновник иностранного правительства не получал значительную долю собственности в компании будущего президента США", – цитирует Стэнгела CNN.
- В октябре 2025 года стало известно, что доход семьи Трампа благодаря продаже криптоактивов вырос в 17 раз.
