Член королевской семьи ОАЭ оказался совладельцем криптостартапа семьи Трампа

Перед инаугурацией Трампа компания, связанная с шейхом из ОАЭ, приобрела 49% World Liberty Financial

Фото: EPA / Tolga Akmen

Компания, связанная с шейхом Тахнуном бин Заидом (брат президента ОАЭ), за четыре дня до инаугурации Дональда Трампа приобрела 49% криптовалютного стартапа семьи Трампа World Liberty Financial за $500 млн, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники и корпоративные документы.

Помощники шейха осуществили оплату авансом: $187 млн пошли на счета семьи Трампов, а по меньшей мере $31 млн – семье Стивена Уиткоффа.

WSJ пишет, что это первый известный случай в американской истории, когда иностранный чиновник приобрел значительную долю в компании новоизбранного президента США.

По условиям сделки, двое высокопоставленных чиновников компаний, поддержанных шейхом Тахнуном, вошли в совет директоров World Liberty.

На момент инвестиции у World Liberty Financial не было никаких готовых продуктов.

Представитель компании Дэвид Вахсман подтвердил факт инвестиции, но подчеркнул, что Трамп и Уиткофф не участвовали в трансакции, а решение было исключительно деловым.

"Ни президент Трамп, ни Стив Уиткофф никоим образом не участвовали в этой сделке и с момента вступления в должность не имеют никакого отношения к World Liberty Financial", – заявил он.

Ричард Стэнгел, который был заместителем государственного секретаря США по вопросам публичной дипломатии при администрации Обамы, назвал сделку коррупционной.

"Уровень коррупции потрясающий, бесстыдный и беспрецедентный. Никогда раньше чиновник иностранного правительства не получал значительную долю собственности в компании будущего президента США", – цитирует Стэнгела CNN.