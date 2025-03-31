Reuters: Семья Трампа взяла под контроль криптопроект World Liberty и получила $400 млн

Семья Трампа стала владельцами 60% криптопроекта World Liberty и теперь имеет право на получение $400 млн

Фото: World Liberty Financial / LinkedIn

После того, как World Liberty Financial привлек более $500 млн, семья президента США Дональда Трампа взяла под контроль криптовалютный проект и присвоила львиную долю этих денег. Об этом пишет Reuters.

World Liberty был создан осенью 2024 года с целью предоставления финансовых услуг в виде криптовалют без посредников, таких как банки, через децентрализованные финансы (DeFi). Пока проект еще не запустил публичную платформу и имеет небольшую команду.

В марте World Liberty заявил о привлечении $550 млн из-за продажи токенов управления $WLFI, которые дают право голоса по поводу будущего проекта, но не могут быть проданы.

Большинство этих денег были получены после победы Трампа на выборах президента США в ноябре 2024 года, отмечает агентство.

В январе 2025 г. произошли изменения в управлении: соучредителей World Liberty Зака Фолькмана и Чейза Херро заменила компания, в которой семья Трампа владеет 60% доли.

В результате семья Трампа получила право на 75% доходов от продажи токенов и 60% доходов от деятельности World Liberty.

Таким образом, семья Трампа имеет право на получение около $400 млн в виде гонораров. После того как соучредители World Liberty получат свою долю, криптовалютному предприятию останется 5% от $550 млн, пишет Reuters.

Согласно исследованию пяти крупнейших платформ DeFi-кредитования и интервью с четырьмя американскими учеными, изучающими криптоиндустрию, так велика доля семьи Трампа в доходах проекта и неторговый характер токенов управления, делают World Liberty необычно централизованной для индустрии, отмечает агентство.

Эксперты криптоиндустрии отмечают, что структура World Liberty значительно отличается от других DeFi-проектов, где владельцы токенов обычно оказывают большее влияние на доходы и управление.

Доцент Джорджтаунского университета Джим Энджел назвал токены World Liberty "экономически бессмысленными" для владельцев.

Инвестиции семьи Трампа в World Liberty вызывают беспокойство среди его политических оппонентов и экспертов по этике. Они видят риски конфликта интересов и потенциального использования криптовалют для влияния на политические процессы.

"Это идеальный механизм для иностранных правительств или олигархов, чтобы переводить деньги президенту", – отметил бывший банковский регулятор США Росс Делстон.

По данным Reuters, 70% привлеченных средств поступило от кошельков, вложивших более $100 000, а более 50% инвестиций были осуществлены суммами от $1 млн. В то же время большинство крупных инвесторов остаются анонимными.

Несмотря на значительное финансирование, платформа World Liberty остается на этапе разработки. Компания планирует запустить кредитный рынок DeFi и личное финансовое приложение, а также создать стейблкоин USD1, обеспеченный реальными активами, такими как облигации США.