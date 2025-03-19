За прошедшую неделю стоимость золота взлетела с $2884 за унцию (по состоянию на 11 марта) до рекордных $3016,92 за унцию (по состоянию на 18 марта).

В целом с начала года золото подорожало на 15%. В первых числах января его стоимость составляла $2616 за унцию.

Аналитики называют несколько основных причин роста стоимости золота. Основная – это геополитическая нестабильность, вызванная непредсказуемостью решений нового главы Белого дома Дональда Трампа.