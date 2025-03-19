За минулий тиждень вартість золота злетіла з $2884 за унцію (станом на 11 березня) до рекордних $3016,92 за унцію (станом на 18 березня).

Загалом з початку року золото здорожчало на 15%. У перших числах січня його вартість становила $2616 за унцію.

Аналітики називають декілька основних причин зростання вартості золота. Основна – це геополітична нестабільність, викликана непередбачуваністю рішень нового очільника Білого дому Дональда Трампа.