Bloomberg: РФ запропонувала повернутися до доларової системи в межах угоди зі США
Кремль виклав пропозиції щодо ймовірного широкого економічного партнерства з адміністрацією президента США Дональда Трампа, серед яких – повернення країни-агресора Росії до використання долара. Про це повідомило Bloomberg, посилаючись на внутрішній російський документ.
У ньому окреслено сім пунктів, у яких, на думку Кремля, економічні інтереси Росії та США можуть збігатися після укладення угоди про припинення війни РФ проти України.
Сім пунктів, які було поширено серед російських високопосадовців, містять:
- довгострокові контракти в авіаційній галузі для модернізації російського авіапарку, а також потенційна участь США у російському виробництві;
- спільні нафтові та LNG-проєкти, включно з морськими та важковидобувними родовищами, з урахуванням попередніх інвестицій США та можливістю для американських компаній компенсувати минулі збитки;
- пільгові умови для повернення американських компаній на російський споживчий ринок;
- співпраця у сфері ядерної енергетики, зокрема для проєктів, пов’язаних зі штучним інтелектом;
- повернення Росії до системи розрахунків у доларах, зокрема, можливо, для енергетичних операцій;
- співпраця щодо сировинних матеріалів, як-от літій, мідь, нікель і платина;
- спільне просування викопного палива як альтернативи кліматичній ідеології та низьковуглецевим рішенням, що підтримуються Китаєм і Європою.
Агентство зазначило, що повернення до доларових розрахунків означало б повторне підпорядкування РФ фінансовому домінуванню Вашингтона. Водночас це стало б значною перемогою для адміністрації Трампа у її прагненні послабити відносини між РФ та Китаєм.
Західні посадовці, які ознайомилися з меморандумом, зазначили, що деякі пропозиції виглядають спеціально сформульованими для поглиблення розколу між США та європейськими союзниками України. Вони вважають малоймовірним відвернення РФ від Китаю.
- Президент Володимир Зеленський з посиланням на дані розвідки повідомляв, що Росія пропонувала США економічну угоду на $12 трлн, її американцям показував посланець російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв.
