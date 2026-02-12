Bloomberg: РФ предложила вернуться к долларовой системе в рамках сделки с США
Кремль изложил предложения относительно вероятного широкого экономического партнерства с администрацией президента США Дональда Трампа, среди которых – возвращение страны-агрессора России к использованию доллара. Об этом сообщило Bloomberg, ссылаясь на внутренний российский документ.
В нем очерчены семь пунктов, в которых, по мнению Кремля, экономические интересы России и США могут совпадать после заключения соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
Семь пунктов, которые были распространены среди российских чиновников, предусматривают:
- долгосрочные контракты в авиационной отрасли для модернизации российского авиапарка, а также потенциальное участие США в российском производстве;
- совместные нефтяные и LNG-проекты, в частности морские и трудноизвлекаемые месторождения, с учетом предыдущих инвестиций США и возможностью для американских компаний компенсировать прошлые убытки;
- льготные условия для возвращения американских компаний на российский потребительский рынок;
- сотрудничество в сфере ядерной энергетики, в частности для проектов, связанных с искусственным интеллектом;
- возвращение России к системе расчетов в долларах, в том числе, возможно, для энергетических операций;
- сотрудничество в отношении сырьевых материалов, таких как литий, медь, никель и платина;
- совместное продвижение ископаемого топлива как альтернативы климатической идеологии и низкоуглеродным решениям, поддерживаемым Китаем и Европой.
Агентство отметило, что возвращение к долларовым расчетам означало бы повторное подчинение РФ финансовому доминированию Вашингтона. В то же время это стало бы значительной победой для администрации Трампа в ее стремлении ослабить отношения между РФ и Китаем.
Западные чиновники, ознакомившиеся с меморандумом, отметили, что некоторые предложения выглядят специально сформулированными для углубления раскола между США и европейскими союзниками Украины. Они считают маловероятным отвлечение РФ от Китая.
- Президент Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки сообщал, что Россия предлагала США экономическое соглашение на $12 трлн, его американцам показывал посланник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев.
