В ЕС окончательно приняли правила сбора пошлины за посылки до 150 евро: детали

Пошлину за товары в посылках до 150 евро, которые ввозят в ЕС, начнут взимать с 1 июля

Фото: pexels.com (иллюстративное)

Совет ЕС окончательно принял новые правила таможенных пошлин для небольших посылок, ввозимых на территорию блока преимущественно через электронную коммерцию. Об этом сообщила пресс-служба Совета.

Решение отменяет беспошлинный ввоз посылок стоимостью до 150 евро. Пошлина составит три евро для каждой отдельной категории товаров, содержащихся в посылке. Например, если посылка содержит одну блузку из шелка и две блузки из шерсти, то из-за различных тарифных подпозиций необходимо будет уплатить шесть евро.

Временная фиксированная таможенная ставка будет взиматься с 1 июля 2026 года до 1 июля 2028 года, при необходимости ее могут продлить. В ЕС ожидают, что после начала работы нового центра таможенных данных эта временная пошлина будет заменена обычными таможенными тарифами.

"Поскольку глобальная электронная коммерция стремительно развивается, таможенные правила ЕС должны идти в ногу со временем. Отмена устаревшего освобождения для небольших посылок поможет поддержать бизнес ЕС и закроет пути для недобросовестных продавцов", – говорится в сообщении.

29 августа 2025 года США отменили беспошлинный лимит для посылок, который действовал с 1938 года.

Украинский бизнес также настаивает, что в Украине надо отменить льготы для мелких посылок (беспошлинный порог составляет 150 евро), потому что они создают неравные условия конкуренции и приводят к ежегодным потерям госбюджета в размере около 19 млрд грн.

В конце октября Национальный банк Украины посоветовал обложить налогом посылки до 150 евро и импорт электромобилей.

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Интерфакс-Украина говорил, что в парламенте нет потенциала для уменьшения порога налогообложения посылок из-за рубежа.