В ЕС окончательно приняли правила сбора пошлины за посылки до 150 евро: детали
Фото: pexels.com (иллюстративное)

Совет ЕС окончательно принял новые правила таможенных пошлин для небольших посылок, ввозимых на территорию блока преимущественно через электронную коммерцию. Об этом сообщила пресс-служба Совета.

Решение отменяет беспошлинный ввоз посылок стоимостью до 150 евро. Пошлина составит три евро для каждой отдельной категории товаров, содержащихся в посылке. Например, если посылка содержит одну блузку из шелка и две блузки из шерсти, то из-за различных тарифных подпозиций необходимо будет уплатить шесть евро.

Временная фиксированная таможенная ставка будет взиматься с 1 июля 2026 года до 1 июля 2028 года, при необходимости ее могут продлить. В ЕС ожидают, что после начала работы нового центра таможенных данных эта временная пошлина будет заменена обычными таможенными тарифами.

"Поскольку глобальная электронная коммерция стремительно развивается, таможенные правила ЕС должны идти в ногу со временем. Отмена устаревшего освобождения для небольших посылок поможет поддержать бизнес ЕС и закроет пути для недобросовестных продавцов", – говорится в сообщении.

пошлиныевросоюзпосылки