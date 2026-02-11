В ЕС окончательно приняли правила сбора пошлины за посылки до 150 евро: детали
Совет ЕС окончательно принял новые правила таможенных пошлин для небольших посылок, ввозимых на территорию блока преимущественно через электронную коммерцию. Об этом сообщила пресс-служба Совета.
Решение отменяет беспошлинный ввоз посылок стоимостью до 150 евро. Пошлина составит три евро для каждой отдельной категории товаров, содержащихся в посылке. Например, если посылка содержит одну блузку из шелка и две блузки из шерсти, то из-за различных тарифных подпозиций необходимо будет уплатить шесть евро.
Временная фиксированная таможенная ставка будет взиматься с 1 июля 2026 года до 1 июля 2028 года, при необходимости ее могут продлить. В ЕС ожидают, что после начала работы нового центра таможенных данных эта временная пошлина будет заменена обычными таможенными тарифами.
"Поскольку глобальная электронная коммерция стремительно развивается, таможенные правила ЕС должны идти в ногу со временем. Отмена устаревшего освобождения для небольших посылок поможет поддержать бизнес ЕС и закроет пути для недобросовестных продавцов", – говорится в сообщении.
- 29 августа 2025 года США отменили беспошлинный лимит для посылок, который действовал с 1938 года.
- Украинский бизнес также настаивает, что в Украине надо отменить льготы для мелких посылок (беспошлинный порог составляет 150 евро), потому что они создают неравные условия конкуренции и приводят к ежегодным потерям госбюджета в размере около 19 млрд грн.
- В конце октября Национальный банк Украины посоветовал обложить налогом посылки до 150 евро и импорт электромобилей.
- Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Интерфакс-Украина говорил, что в парламенте нет потенциала для уменьшения порога налогообложения посылок из-за рубежа.
