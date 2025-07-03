Бизнес требует отмены льгот для посылок до 150 евро – Американская торговая палата
Украинский бизнес призывает власти отменить налоговые льготы для международных посылок стоимостью до 150 евро, которые, по его оценкам, создают неравные условия конкуренции и приводят к ежегодным потерям государственного бюджета в размере около 19 млрд грн. Об этом шла речь на круглом столе, организованном Американской торговой палатой в Украине.
Среди основных проблем, на которые указывает бизнес:
Льгота по освобождению от НДС на импорт посылок до 150 евро, которой злоупотребляют международные торговые площадки. В 2024 году в Украину поступило более 75 млн таких отправлений – в основном одежда, обувь и аксессуары.
Разделение торговых сетей на многочисленных индивидуальных предпринимателей, что позволяет минимизировать налоговые обязательства.
Масштабная неформальная занятость и выплаты зарплат "в конвертах".
Представители бизнеса назвали эти проблемы ключевыми источниками теневой экономики, подрывающей легальные рынки розничной торговли, электронной коммерции, табачной продукции, HoReCa, бытовой электроники и интернет-провайдеров.
В обсуждении приняли участие новоназначенный Генеральный прокурор Руслан Кравченко, представители Верховной Рады, правительства, правоохранительных органов, бизнес-ассоциаций и Представительства Европейского Союза в Украине.
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- Нова пошта и Укрпошта сразу выступили против такого нововведения. Вместо введения налога на международные посылки для увеличения доходов бюджета, Поперешнюк предложил повысить беспошлинный порог для посылок до $1000 и упростить таможенные процедуры.