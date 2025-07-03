Бизнес требует отмены льгот для посылок до 150 евро – Американская торговая палата

Бизнес требует отмены льготы на посылки до 150 евро и ужесточения контроля за дроблением сетей и "конвертами"

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Украинский бизнес призывает власти отменить налоговые льготы для международных посылок стоимостью до 150 евро, которые, по его оценкам, создают неравные условия конкуренции и приводят к ежегодным потерям государственного бюджета в размере около 19 млрд грн. Об этом шла речь на круглом столе, организованном Американской торговой палатой в Украине.

Среди основных проблем, на которые указывает бизнес:

Льгота по освобождению от НДС на импорт посылок до 150 евро, которой злоупотребляют международные торговые площадки. В 2024 году в Украину поступило более 75 млн таких отправлений – в основном одежда, обувь и аксессуары.

Разделение торговых сетей на многочисленных индивидуальных предпринимателей, что позволяет минимизировать налоговые обязательства.

Масштабная неформальная занятость и выплаты зарплат "в конвертах".

Представители бизнеса назвали эти проблемы ключевыми источниками теневой экономики, подрывающей легальные рынки розничной торговли, электронной коммерции, табачной продукции, HoReCa, бытовой электроники и интернет-провайдеров.

В обсуждении приняли участие новоназначенный Генеральный прокурор Руслан Кравченко, представители Верховной Рады, правительства, правоохранительных органов, бизнес-ассоциаций и Представительства Европейского Союза в Украине.