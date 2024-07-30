Минфин просит ввести налог на посылки до 150 евро: В рамках лимита у нас завозят все
Министр финансов Сергей Марченко считает, что введение налога на посылки до 150 евро позволит закрыть теневую схему ввоза товаров, которой пользуются интернет-магазины. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.
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"В Украине практически вся интернет-торговля и электронная коммерция находятся в "тени". Условно говоря, в рамках лимита 150 евро не облагаемой налогом стоимости товара у нас завозят все. И эта проблема значительно больше, чем просто нежелание платить незначительные налоги при импорте. Достаточно поинтересоваться, как работает интернет-торговля: как зарегистрированы бизнесы, сколько налогов платят, каким образом импортируют и платят ли импортный НДС", — сказал Марченко.
Большинство продавцов работают как субъекты упрощенной системы налогообложения и даже при оборотах в сотни миллионов гривен платят только единый налог в 5%.
"Но у нас, как правило, даже если импортная продукция стоит 300 евро, то декларируется 150 евро, чтобы вообще не платить налоги. Я уже не говорю о том, что таким образом разбивают целые партии товаров. Это та лазейка, которую мы считаем необходимым закрыть", — сказал Марченко.
По статистике за 2023 год без налогов в Украину завезли 51,5 млн единиц международных почтовых отправлений. В среднем выходит, что каждый украинец получил две посылки за год.
"Думаю, 10,2 млн пенсионеров были бы очень удивлены, узнав, сколько посылок из-за границы они "завезли". При этом никто не знает, сколько реально товаров находится внутри каждой из 51,5 млн посылок. Задайте себе вопрос, почему в Украине цена тех же iPhone иногда ниже, чем в странах, где они производятся? Потому что с этих товаров не уплачены налоги", — сказал министр.
Он добавил, что понимает непопулярность этой инициативы, но настаивает: аргументы министерства достаточно обоснованы для уменьшения налогооблагаемого лимита.
- 18 июля Кабинет министров одобрил законопроект, которым предлагается повысить отдельные налоги. В основном они касаются военного сбора, но одно из предложений касается введения НДС на импортные посылки в размере до 150 евро (за исключением почтовых отправлений стоимостью до 45 евро, если их посылают получателю без оплаты и они не предназначены для продажи).