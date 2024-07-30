Мінфін просить ввести податок на посилки до 150 євро: В межах ліміту у нас завозять все

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Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що запровадження податку на посилки до 150 євро дозволить закрити тіньову схему завезення товарів, якою користуються інтернет-магазини. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

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"В Україні практично вся інтернет-торгівля та електронна комерція знаходяться в "тіні". Умовно кажучи, в межах ліміту 150 євро неоподатковуваної вартості товару у нас завозять все. І це проблема значно більша, ніж просто небажання платити незначні податки при імпорті. Достатньо поцікавитися, як працює інтернет-торгівля: як зареєстровані бізнеси, скільки податків сплачують, яким чином імпортують і чи сплачують імпортний ПДВ", – сказав Марченко.

В Україні існує встановлений державою митний ліміт у 150 євро. Це означає, що всі посилки, вартість яких не перевищує 150 євро, які не містять заборонених до ввезення в країну товарів або речовин, не порушують авторського права і мають правильно заповнені супровідні документи, не оподатковуються і не підлягають розмитненню. Якщо посилка коштує менше ніж 150 євро, то вона одразу відправляється за адресою одержувача без затримок на митниці.

Більшість продавців працюють як суб'єкти спрощеної системи оподаткування і навіть за оборотів у сотні мільйонів гривень сплачують лише єдиний податок 5%.

"Але у нас, як правило, навіть якщо імпортна продукція коштує 300 євро, то декларується 150 євро, щоб взагалі не сплачувати податки. Я вже не кажу про те, що таким чином розбивають цілі партії товарів. Це та лазівка, яку ми вважаємо за потрібне закрити", – сказав Марченко.

За статистикою за 2023 рік без податків в Україну завезли 51,5 млн одиниць міжнародних поштових відправлень. В середньому виходить, що кожен українець отримав дві посилки за рік.

"Думаю, 10,2 млн пенсіонерів були би дуже здивовані, дізнавшись, скільки посилок з-за кордону вони "завезли". При цьому ніхто не знає, скільки реально товарів знаходиться всередині кожної з 51,5 млн посилок. Поставте собі питання, чому в Україні ціна тих же iPhone інколи нижча, ніж в країнах, де їх виробляють? Тому що з цих товарів не сплачено податки", – сказав міністр.

Він додав, що розуміє непопулярність цієї ініціативи, але наполягає: аргументи міністерства достатньо обґрунтовані для зменшення неоподатковуваного ліміту.