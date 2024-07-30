Мінфін просить ввести податок на посилки до 150 євро: В межах ліміту у нас завозять все
Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що запровадження податку на посилки до 150 євро дозволить закрити тіньову схему завезення товарів, якою користуються інтернет-магазини. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
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"В Україні практично вся інтернет-торгівля та електронна комерція знаходяться в "тіні". Умовно кажучи, в межах ліміту 150 євро неоподатковуваної вартості товару у нас завозять все. І це проблема значно більша, ніж просто небажання платити незначні податки при імпорті. Достатньо поцікавитися, як працює інтернет-торгівля: як зареєстровані бізнеси, скільки податків сплачують, яким чином імпортують і чи сплачують імпортний ПДВ", – сказав Марченко.
Більшість продавців працюють як суб'єкти спрощеної системи оподаткування і навіть за оборотів у сотні мільйонів гривень сплачують лише єдиний податок 5%.
"Але у нас, як правило, навіть якщо імпортна продукція коштує 300 євро, то декларується 150 євро, щоб взагалі не сплачувати податки. Я вже не кажу про те, що таким чином розбивають цілі партії товарів. Це та лазівка, яку ми вважаємо за потрібне закрити", – сказав Марченко.
За статистикою за 2023 рік без податків в Україну завезли 51,5 млн одиниць міжнародних поштових відправлень. В середньому виходить, що кожен українець отримав дві посилки за рік.
"Думаю, 10,2 млн пенсіонерів були би дуже здивовані, дізнавшись, скільки посилок з-за кордону вони "завезли". При цьому ніхто не знає, скільки реально товарів знаходиться всередині кожної з 51,5 млн посилок. Поставте собі питання, чому в Україні ціна тих же iPhone інколи нижча, ніж в країнах, де їх виробляють? Тому що з цих товарів не сплачено податки", – сказав міністр.
Він додав, що розуміє непопулярність цієї ініціативи, але наполягає: аргументи міністерства достатньо обґрунтовані для зменшення неоподатковуваного ліміту.
- 18 липня Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, яким пропонується підвищити окремі податки. Здебільшого вони стосуються військового збору, але одна з пропозицій стосується запровадження ПДВ на імпортні посилки у розмірі до 150 євро (за винятком поштових відправлень вартістю до 45 євро, якщо їх надсилають одержувачу без оплати і вони не призначені для продажу).