Bloomberg: Адміністрація США готується до можливого визнання мит Трампа незаконними

Фото: EPA

Адміністрація президента США Дональда Трампа опрацьовує запасні варіанти на випадок, якщо Верховний суд скасує одне з його основних положень про тарифи. Про це з посиланням на джерела пише Bloomberg.

Йдеться про розділи 301 та 122 закону про торгівлю, які надають президенту право вводити мита в односторонньому порядку.

За словами американських чиновників, знайомих із планом, Міністерство торгівлі та Управління торгового представника США вивчають варіанти "плану Б" на випадок, якщо суд винесе рішення проти адміністрації.

Адміністрація Трампа сподівається виграти цю справу, але не відкидає і несприятливого судового рішення, зазначає агентство. За його підрахунками, у такому разі США мають повернути понад $88 млрд, отриманих у вигляді тарифів.

Проте, як заявив Bloomberg неназваний чиновник США, мита залишаться ключовим компонентом економічного порядку денного Трампа, незалежно від ухвали суду.

Білий дім у коментарі для Bloomberg визнав, що шукає "нові варіанти" для продовження реалізації торгової політики Трампа, але відмовився наводити подробиці.

Американський президент раніше попередив, що скасування запроваджених ним мит загрожує США збитками понад $3 трлн. Трамп переконаний, що це стало б справжньою загрозою для національної безпеки і вплинуло б на майбутнє Сполучених Штатів.

За підсумками перших слухань у справі про мита, що відбулися 5 листопада у Верховному суді США, американські ЗМІ повідомляли, що деякі судді висловили сумніви щодо їх законності.

Позов проти адміністрації подали 12 штатів і низка невеликих компаній, які заявили, що тарифи змусили їх підвищити ціни й скоротити персонал.