Bloomberg: Администрация США готовится к возможному признанию пошлин Трампа незаконными

Фото: EPA

Администрация президента США Дональда Трампа прорабатывает запасные варианты на случай, если Верховный суд отменит одно из его основных положений о тарифах. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Речь идет о разделах 301 и 122 закона о торговле, которые предоставляют президенту право вводить пошлины в одностороннем порядке.

По словам американских чиновников, знакомых с планом, Министерство торговли и Управление торгового представителя США изучают варианты "плана Б" на случай, если суд вынесет решение против администрации.

Администрация Трампа надеется выиграть это дело, но не исключает и неблагоприятного судебного решения, отмечает агентство. По его подсчетам, в таком случае США должны вернуть более $88 млрд, полученных в виде тарифов.

Тем не менее, как заявил Bloomberg неназванный чиновник США, пошлины останутся ключевой составляющей экономической повестки дня Трампа, независимо от решения суда.

Белый дом в комментарии для Bloomberg признал, что ищет "новые варианты" для продолжения реализации торговой политики Трампа, но отказался приводить подробности.

Американский президент ранее предупредил, что отмена введенных им пошлин грозит США убытками более $3 трлн. Трамп убежден, что это стало бы настоящей угрозой для национальной безопасности и повлияло бы на будущее Соединенных Штатов.

По итогам первых слушаний по делу о пошлинах, состоявшихся 5 ноября в Верховном суде США, американские СМИ сообщали, что некоторые судьи выразили сомнения относительно их законности.

Иск против администрации подали 12 штатов и ряд небольших компаний, которые заявили, что тарифы заставили их повысить цены и сократить персонал.