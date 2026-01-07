Нацбанк оштрафовал банки Порошенко и Тигипко за нарушение финмониторинга

К пяти банкам, среди которых МИБ и Таскомбанк, в декабре были претензии по соблюдению правил финансового мониторинга

Национальный банк в декабре 2025 года оштрафовал пять банков за нарушение правил финансового мониторинга и валютного законодательства. Самые большие штрафы получили Международный инвестиционный банк (владелец – Петр Порошенко) и Таскомбанк (владелец – Сергей Тигипко), сообщается на сайте НБУ.

Претензии к МИБ касались ненадлежащей организации и проведения первичного финансового мониторинга, а также ненадлежащего надзора при проведении клиентами валютных операций. К банку применили меру воздействия в виде штрафов в размере 13,52 млн грн и 1 млн грн соответственно.

Таскомбанк оштрафовали на 10 млн грн за ненадлежащее выполнение обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход и проверять клиентов.

Кроме этих двух банков, меньшие штрафы получили также государственные Ощадбанк (5,5 млн грн), Мотор-Банк (3 млн грн) и банк "Клиринговый дом" Юлии Левочкиной (200 000 грн).