Нацбанк оштрафовал банки Порошенко и Тигипко за нарушение финмониторинга
Национальный банк в декабре 2025 года оштрафовал пять банков за нарушение правил финансового мониторинга и валютного законодательства. Самые большие штрафы получили Международный инвестиционный банк (владелец – Петр Порошенко) и Таскомбанк (владелец – Сергей Тигипко), сообщается на сайте НБУ.
Претензии к МИБ касались ненадлежащей организации и проведения первичного финансового мониторинга, а также ненадлежащего надзора при проведении клиентами валютных операций. К банку применили меру воздействия в виде штрафов в размере 13,52 млн грн и 1 млн грн соответственно.
Таскомбанк оштрафовали на 10 млн грн за ненадлежащее выполнение обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход и проверять клиентов.
Кроме этих двух банков, меньшие штрафы получили также государственные Ощадбанк (5,5 млн грн), Мотор-Банк (3 млн грн) и банк "Клиринговый дом" Юлии Левочкиной (200 000 грн).
- В марте 2025 года НБУ уже штрафовал МИБ за нарушение финмониторинга, тогда размер санкции был еще больше – 20,5 млн грн.
