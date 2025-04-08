Банк Порошенко наказали на 20,5 млн грн за нарушение финмониторинга: кто еще получил штраф

НБУ в марте оштрафовал шесть банков и три финучреждения за нарушение финмониторинга. Общая сумма штрафов составила десятки миллионов гривень

Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)

Национальный банк Украины в марте 2025 года применил меры влияния к шести банкам и трем небанковским финучреждениям из-за нарушений законодательства в сфере финмониторинга и валютного надзора. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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АО "Международный инвестиционный банк " (МИБ), принадлежащий Петру Порошенко оштрафовали на 20,5 млн грн. Нарушения касались ненадлежащей проверки клиентов, неиспользования риск-ориентированного подхода и непредставления достоверной информации по запросам НБУ.

АО "Банк "Украинский капитал" получило штраф 20 млн грн за аналогичные нарушения.

АБ "Южный" – два штрафа: 7,5 млн грн – за проблемы с проверкой клиентов и риск-менеджментом и 400 000 грн – за нарушение валютного законодательства.

АО "Правэкс-Банк" (учрежденный Леонидом Черновецким. С 2008 года банк принадлежит Intesa Sanpaolo Group) оштрафовали на 5 млн грн, а также дали письменное предостережение за отсутствие надлежащих внутренних документов по вопросам финмониторинга.

АО "Сэнс Банк" (бывший Альфа Банк, сейчас принадлежит государству) должно уплатить штраф 4,1 млн грн за нарушение проверки клиентов и подхода к оценке рисков.

АО АКБ "Львов" получил штраф 2,05 млн грн иписьменное предостережение за непредставление информации на запросы НБУ.

Кроме банков, наказание получили три небанковских учреждения:

ПО "САНЛАЙТ ЭССЕТС И КОМПАНИЯ" – штраф 51 000 грн за неподачу отчетности в условиях особого периода.

ПО "Ломбард "ОНИКС ПЛЮС" ЧЕРНИК И К" и ООО "ФК "ФИНТЕК МЕРКУРИЙ" – письменные предостережения за аналогичные нарушения.