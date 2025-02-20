Банк Порошенко может потерять лицензию на торговлю ценными бумагами из-за санкций
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) рассматривает возможность лишения Международного инвестиционного банка (МИБ) лицензии на торговлю ценными бумагами. Причина – санкции против бенефициарного собственника банка, пятого президента Украины Петра Порошенко.
Как сообщили в НКЦБФР в ответ на запрос ЭП, 18 февраля 2025 года в комиссию поступил план мер по выполнению указа президента о санкциях. В рамках этого процесса регулятор проанализировал структуру собственности банка и других участников рынка капитала.
По итогам анализа было подтверждено, что под санкции подпадает лицо, имеющее значительную долю в финансовом учреждении. Согласно Закону "О рынках капитала и организованных товарных рынках", лица, попавшие под санкции, не могут владеть более 10% капитала лицензированных НКЦБФР организаций.
В настоящее время комиссия изучает возможность применения санкционных ограничений в банк. По данным биржи ПФТС, МИБ в январе 2025 года занимал седьмое место по объемам торговли ценными бумагами.
Порошенко получает проценты от ПАО "Международный инвестиционный банк", которым, согласно данным НБУ, владеет.
- 12 февраля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении персональных санкций против экс-президента, бизнесмена и народного депутата Петра Порошенко.
- Решение о наложении санкции накануне принял Совет нацбезопасности и обороны. Оно касалось не только экс-президента, но и нескольких других владельцев крупных финансово-промышленных групп, иногда называемых "сырьевыми олигархами". Зеленский называл причины этого решения – вывод средств из Украины, незаконная торговля, отмывание денег и вспомнил именно о Порошенко.