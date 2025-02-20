Банк Порошенко может потерять лицензию на торговлю ценными бумагами из-за санкций

Международный инвестиционный банк может потерять лицензию на торговлю ценными бумагами из-за санкций против Петра Порошенко

Петр Порошенко (Фото: Олег Петрасюк / ЕРА)

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) рассматривает возможность лишения Международного инвестиционного банка (МИБ) лицензии на торговлю ценными бумагами. Причина – санкции против бенефициарного собственника банка, пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщили в НКЦБФР в ответ на запрос ЭП, 18 февраля 2025 года в комиссию поступил план мер по выполнению указа президента о санкциях. В рамках этого процесса регулятор проанализировал структуру собственности банка и других участников рынка капитала.

По итогам анализа было подтверждено, что под санкции подпадает лицо, имеющее значительную долю в финансовом учреждении. Согласно Закону "О рынках капитала и организованных товарных рынках", лица, попавшие под санкции, не могут владеть более 10% капитала лицензированных НКЦБФР организаций.

В настоящее время комиссия изучает возможность применения санкционных ограничений в банк. По данным биржи ПФТС, МИБ в январе 2025 года занимал седьмое место по объемам торговли ценными бумагами.

Порошенко получает проценты от ПАО "Международный инвестиционный банк", которым, согласно данным НБУ, владеет.