Украинские банки выдали 694 ипотечных кредита на 1,3 млрд грн в июне: регионы-лидеры

Больше всего ипотечных кредитов банки Украины выдали в Киевской области – 244 договора

В июне 2025 года украинские банки выдали 694 ипотечных кредита на общую сумму 1,3 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании, сообщила пресс-служба Нацбанка.

В ходе опроса ответы предоставили 39 банков с долей более 95% от общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 14 банков.

Больше всего кредитов предоставили на первичном рынке – 397 договоров на 736,8 млн грн, из которых 109 – под залог имущественных прав на будущую недвижимость. На вторичном рынке заключили 297 договоров на 536,4 млн грн.

Средняя эффективная ставка составила 8% годовых на первичном рынке и 9,85% – на вторичном.

Доля проблемных ипотек остается на уровне 15%.

Лидером по количеству выданных кредитов стала Киевская область – 244 договора на 463 млн грн (36,4% от общего объема).

Далее следуют Киев (126 договоров на 257,7 млн грн) и Львовская область (41 договор на 80,6 млн грн), Ивано-Франковская область (32 договора на 57,3 млн грн) и Винницкая область (30 договоров на 47,4 млн грн).